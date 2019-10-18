Москва, 18 октября. Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев рассказал, как снятие «железного занавеса» и холодной войны в 1989 году изменило мир. Именно в это время рухнула стена, разделявшая Берлин на западную и восточную части.

Горбачев отметил две опасные тенденции — пренебрежение международным правом и милитаризацию мировой политики. Он считает ядерную войну недопустимой. По словам Горбачева, «только безумец может ее начать».

Горбачев рассказал о значении для мировой политики падения Берлинской стены. Как пишет газета «Известия», неожиданностью падение Берлинской стены для Горбачева не стало. Он напомнил, что в ГДР шли массовые демонстрации под лозунгом «Мы — один народ».

«И разрушение стены стало шагом в движении к объединению Германии. А объединение Германии было лишь частью всеобъемлющего процесса окончания холодной войны, круто изменившего в то время жизнь Европы, да и всего мира», — подчеркнул он.

Как уточнил Горбачев, Москва и Запад не ожидали только одного: что история так невероятно ускорит свой бег.

«Я против любых стен. Одну из своих статей я так и назвал», — указал Горбачев.

По мнению политика, падение стены стало огромным шагом на пути к свободе.

«В этом смысле можно говорить о победе идей перестройки. И последствия падения стены, объединения Германии были для Европы и мира позитивными. В центре Европы исчез постоянный очаг напряженности. Отношения между нашей страной и Германией перешли на новый уровень во всех сферах», — добавил он.

Горбачев, комментирую мировую политику сегодняшних дней, подчеркнул, что видит пренебрежение международным правом и милитаризацию мировой политики.

«Элементарная истина: споры и конфликты между государствами должны решаться мирным путем. Надо садиться за стол переговоров и договариваться. А что на деле? Ультиматумы, вмешательство, военные интервенции. Все это — в обход ООН», — сказал он.

Кроме того, из интервью стало известно, что первый и последний президент СССР Михаил Горбачев в письменной форме обращался к лидерам России и Франции Владимиру Путина и Эммануэлю Макрону.

«Я никуда не прячусь, не скрываю своего мнения. Реагирую на происходящее, высказываюсь в интервью, статьях, которые публикуются у нас и за рубежом. Иногда замечаю, что мои мысли находят отклик в словах и действиях лидеров», — уточнил Горбачев.

Бывший президент СССР добавил, что готовится к публикации его новая книга под названием «Будущее глобального мира», она уже переведена на несколько языков, и которая, как надеется бывший советский лидер, попадает на рабочие столы мировым лидерам.

«На мировых лидерах сейчас лежит огромная ответственность. Время, прямо скажу, тревожное. И это большой груз, в том числе человеческий, психологический. Знаю по своему опыту», — констатировал Михаил Горбачев.

Напомним, бывший советский лидер обратился к лауреатам Нобелевской премии мира с просьбой призвать лидеров ядерных держав вернуться к переговорам о сокращении и уничтожении ядерных запасов. В своем послании политик обратил внимание на глобальные актуальные проблемы и отметил, что «первостепенное внимание сейчас надо уделить проблеме ядерного оружия».