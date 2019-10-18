Тело пропавшей модели нашли в ящике с бетоном в пустыне Невады

Лас-Вегас, 18 октября. Американскую модель Эсмеральду Гонсалес обнаружили мертвой в пустыне Невады, тело девушки лежало в залитом бетоном ящике. Об этом сообщило издание Las Vegas Review-Journal.

Согласно информации ресурса, поиски 24-летней модели длились в течение почти полугода. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что смерть девушки наступила в результате отравления токсичным веществом, но перед этим ее пытались задушить. По подозрению в убийстве задержали 45-летнего соседа манекенщицы Кристофера Престипино.

Согласно версии правоохранителей, в злополучный день Гонсалес употребила наркотические препараты, находясь в доме у подозреваемого. Затем она стала неадекватно и странно себя вести, в итоге Престипино привязал ее к кровати.

Через какое-то время он ее развязал, но девушка его ударила, в результате он попытался ее задушить, но девушка не умерла. Тогда злоумышленник отравил манекенщицу чистящим средством, пишет «Царьград».

«Престипино арендовал фургон, положил в него тело жертвы и отправился в пустыню», — говорится в материалах суда.

На данный момент мужчина взят под стражу, его подозревают в убийстве, похищении и заговоре с целью убийства.