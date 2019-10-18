Эксперт объяснил, с какой целью президент Эстонии пригласила Путина в Тарту

Таллин, 18 октября. Политолог Эдуард Тинн рассказал, какие цели преследовала глава Эстонии Керсти Кальюлайд, приглашая российского лидера Владимира Путина на конгресс финно-угорских народов в Тарту.

Размышлениями на тему эксперт поделился в интервью Sputnik Эстония, отметив, что власти этой прибалтийской страны хотят развивать экономические, культурные и спортивные отношения.

«Надо смотреть на экономическую выгоду. Например, быть рядом с Россией и не торговать с ней, не заниматься бизнесом — это просто глупо. Важен и туризм, чтобы не было отчуждения, и жители соседних стран понимали друг друга», — пояснил политолог.

Тинн также отметил, что эстонские власти, в отличие от соседей по Прибалтике – Литвы и Латвии, а также Польши, не чураются использовать возможность прямого диалога с российским президентом.

Кром того, Эдуард Тинн также выразил мнение, что Керсти Кальюлайд поддерживает политику ФРГ и Франции, которые «выступают за развернутую политику с Россией и хотят отказаться от санкций».

Как напоминает «Газета.ru», во вторник стало известно, что президент Эстонии пригласила российского лидера Владимира Путина в Тарту, где состоится Всемирный конгресс финно-угорских народов.

Также приглашения были высланы лидерам Финляндии и Венгрии. По мнению Кальюлайд, визит лидеров трех стран в Тарту поможет углубить добрососедские отношения, а также сотрудничество стран в Балтике и на мировой арене.