Саммит ЕС отметил приостановку Турцией операции в Сирии

Брюссель, 18 октября. Главы государств Евросоюза приняли к сведению приостановку операции Турции, направленной против курдских террористов. Об этом сообщается в заявлении лидеров ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе.

«Евросовет отмечает заявление США и Турции о приостановке всех военных операций», — говорится в документе.

Кроме того, в ЕС напомнили, что члены Евросоюза приняли решение прекратить поставки оружия Анкаре. Соответствующее заключение Совет выпустил 14 октября 2019 года.

Напомним, 9 октября Турция начала на северо-востоке Сирии операцию «Источник мира», направленную против курдских террористов. Главная цель Анкары — обезопасить турецко-сирийскую границу от курдских боевиков и сотрудничающих с ними террористами экстремистской организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Также Турция намерена предотвратить движения террористов по трассе М-4.

Отметим, что курдские боевики оккупировали часть сирийской территории под предлогом борьбы с ИГИЛ1 (запрещена в РФ). На деле же вооруженные формирования курдов включали экстремистов в свои ряды, а также помогали выводить их из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию американских баз. Таким образом, курдские боевики поспособствовали созданию спящих террористических ячеек, готовых атаковать Сирию в любой момент. Кроме того, на связь вооруженных формирований курдов с террористами ИГ1 указывали некоторые эксперты.

17 октября в Анкаре состоялись переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и вице-президента США Майкла Пенса. По итогам переговоров операция «Источник мира» была приостановлена на 120 часов, чтобы дать возможность курдским боевикам отойти из планируемой 30-километровой зоны безопасности, сообщает НСН. Антитеррористическая операция продолжится до полного отвода бандформирований курдов, если они сами не выйдут из зоны безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.