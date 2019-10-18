Трамп неожиданно сравнил Турцию и курдов с «детьми»

Остин, 18 октября. Хозяин Белого дома Дональд Трамп, комментируя ситуацию на северо-востоке Сирийской Арабской Республики, сравнил Турцию и курдов с двумя детьми. Об этом американский лидер заявил в ходе выступления перед своими сподвижниками в Техасе.

«Порой им необходимо дать немного повоевать, потом люди понимают, насколько жесткими бывают боевые действия… Это как с двумя детьми: им нужно дать подраться, а потом разнять», — сделал он неожиданное заявление.

Трамп напомнил, что турецкая армия и курды воевали на протяжении нескольких дней — «это было достаточно ожесточенно». При этом глава Белого дома обратил внимание на то, что и курды, и Анкара — «друзья Вашингтона». По его мнению, приостановка турецкой операции против курдов — заслуга американской стороны.

«Они не могли достичь соглашения. Мы отправились туда и сказали, что хотим паузы», — резюмировал лидер Штатов.

Накануне в турецкой столице прошли переговоры американской и турецкой делегаций под председательством вице-президента США Майкла Пенса и турецкого президента РеджепаТайипа Эрдогана. Американцы прилетели с визитом в Турцию, чтобы убедить власти республики прекратить операцию в САР. По результатам переговоров Пенс заявил, что Турция согласилась на 120 часов приостановить операцию, чтобы курдские боевики покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.

Напомним, 9 октября власти Турции объявили о старте антитеррористической операции против курдских боевиков на севере Сирии. Главной целью операции является создание зоны безопасности в приграничных с Турцией районах Сирии, а также блокировка дороги, которую террористы используют для перемещения и доставки техники и вооружения.