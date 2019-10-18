Гутерриш приветствует усилия США и Турции по деэскалации в Сирии

Нью-Йорк, 18 октября. Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш приветствовал усилия Анкары и Вашингтона, направленные на остановку операции против курдов и деэскалацию ситуации на северо-востоке Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщается в подготовленном заявлении генсека.

В заявлении уточняется, что генеральный секретарь в курсе сегодняшних обсуждений между турецкой и американской сторонами.

«Он приветствует любые усилия, направленные на деэскалацию ситуации и защиту мирных граждан, в соответствии с Уставом ООН и международным гуманитарным правом», — следует из сообщения.

Ранее вице-президент Штатов Майкл Пенс и турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в Анкаре, в ходе которой было выработано соглашение между двумя странами. Согласно документу, турецкие власти временно приостанавливают военную операцию — сроком на пять дней. За это время курды-боевики должны покинуть 30-километровую буферную зону у границы с Турцией, сдав тяжелое вооружение. Отмечается, что курдские бандитские формирования согласились на прекращение огня.

Напомним, на прошлой неделе власти Турции объявили о старте антитеррористической операции против курдских террористов на севере САР. Ключевой целью маневров является создание зоны безопасности в приграничных с Турцией районах Сирии, а также блокировка автодороги, которую террористы используют для перемещения и доставки боевых припасов и вооружения.

Антитеррористическая операция Анкары направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата под видом «борьбы» с международной террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). При этом курдские боевики не вели боевых действий против террористов ИГ1, поскольку большинство из них входят в ряды курдских вооруженных формирований.

1 Организация запрещена на территории РФ.