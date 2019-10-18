Аналитики Sberbank CIB заявили, что россияне едят яйца сверх нормы

Москва, 18 октября. Эксперты выяснили, что среднестатистический россиянин в год потребляет 280 яиц, что на 8% больше нормы.

Об этом говорится в отчете «Рынок птичьего яйца: ограниченный потенциал роста», который был подготовлен аналитиками Sberbank CIB. Оказалось, что за десятилетие потребление яиц в нашей стране увеличилось на 1%.

Впрочем, россиянам еще есть куда расти: среднестатистический житель Поднебесной в течение года съедает около 300 яиц. А вот в США и ЕС потребление яиц меньше: в Соединенных Штатах этот показатель составляет 240 штук, в Европейском Союзе – 210.

Аналитики также составили прогноз и рассчитали, что в нашей стране за четыре года производство яиц вырастет до 47,7 миллиардов штук, что на 6% превысит показатель прошлого года, а к 2025 году Россия станет чистым экспортером яиц.

«В 2018 году в России произведено 44,9 млрд яиц, что больше, чем в 2017 году, на 0,2%. Производство яиц в прошлом году после четырех лет непрерывного роста показало нулевую динамику», — также говорится в документе.

Как напоминает «Газета.ru», ранее ученые из Техасского университета выяснили, что яйца могут губительно влиять на сердечно-сосудистую систему и повышать риск развития диабета при определенных условиях.

Исследователи отметили, что «вредности» яйцам добавляют методы приготовления: например, обжаривание на сливочном масле, а также традиционные добавки — колбаса и бекон, с которыми обычно готовят яйца на завтрак.