NI назвал субмарину «Юрий Долгорукий» российским оружием «Судного дня»

Вашингтон, 18 октября. Журнал National Interest назвал новый российский атомный подводный крейсер «Юрий Долгорукий» «настоящим оружием Судного дня».

В качестве примера приводится успешный залповый пуск сразу четырех баллистических ракет «Булава», который был произведен из акватории Белого моря по полигону на Камчатке на расстояние более 5,5 тысячи километров.

«Булава» имеет необычно мелкую траекторию полета, что затрудняет ее перехват. 40-тонные ракеты могут увернуться от порядка 40 ударов ПВО», — пишут журналисты National Interest в опубликованной заметке.

Кроме того, NI сравнил российский подводный крейсер с аналогами, которые эксплуатируются в США, Британии, Поднебесной и Индии. «Юрий Долгорукий» сумеет выполнить поставленную задачу в случае ведения военных действий, а именно разрушить города противника, даже если другие ядерные силы будут уничтожены при первом ударе.

Как напоминает «Газета.ru», в конце августа российское министерство обороны опубликовало видео пуска ракеты «Булава» с подводной лодки «Юрий Долгорукий» в Баренцевом море.

Перед зрителями предстают бескрайняя гладь моря и виднеющаяся вдалеке подлодка. Затем кадр меняется и из воды появляется «Булава», которая постепенно начинает набирать скорость. После запуска ракеты субмарина возвращается к месту своей дислокации.

Во время учений российские военные смогли протестировать исправность всех систем ракетных комплексов, а также технические характеристики баллистических ракет и подводных лодок, с которых они были запущены.