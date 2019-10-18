Посольство США объяснило появление американцев в Северодвинске

Москва, 18 октября. Посольство США в Москве объяснило причину появления американских дипломатов в Северодвинске.

По словам пресс-секретаря американского посольства Ребекки Росс, дипломаты путешествовали по России, чтобы больше узнать о стране, в которой они работают.

«Так же как российские дипломаты в США путешествуют, чтобы узнать больше о стране, где они живут, наши дипломаты ездят по России, чтобы лучше ее понять. Это нормальная дипломатическая активность», — заявила Росс.

Ранее стало известно, что троих американских дипломатов сняли с поезда Ненокса — Северодвинск при попытке въехать на российскую территорию, где действует особый режима из-за размещенных там военных и военно-промышленных объектов. В действиях сотрудников посольства США усмотрели признаки административного правонарушения, поскольку те отправились в северный город без соответствующего разрешения.

Позже Росси рассказала, что дипломаты находились в официальной поездке. МИД РФ сообщает, что военно-морской атташе при посольстве США, капитан первого ранга Уилльям Уитситт Кертис, атташе при посольстве США Джерри Арриола Энтони и военный атташе при посольстве США полковник Д. С. Данн согласовали поездку в Архангельск, но затем непонятным образом были обнаружены в районе Северодвинска, где не смогли подтвердить свое право находиться в центре российского атомного кораблестроения.

В отношении американцев был составлен административный протокол, после чего их посадили на поезд в Москву. Теперь им может грозить штраф в размере пяти тысяч рублей и выдворение за пределы Российской Федерации. Как пишет «Газета.ру», МИД РФ направит ноту протеста в посольство США из-за инцидента.

Сотрудников американского посольства уже уличали во вмешательстве во внутренние дела РФ. Федеральному агентству новостей удалось выяснить, что в разгар массовых беспорядков в Москве офис так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» посещал глава Бюро региональной безопасности американского посольства в Москве Стивен Секстон. В Госдуме проверят, является ли он агентом ЦРУ и с какой целью контактировал с организацией, включенной Минюстом в реестр иностранных агентов.