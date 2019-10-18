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Выпуск легендарной «Победы» может возродить ГАЗ

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Выпуск легендарной «Победы» может возродить ГАЗ

Москва, 18 октября. Компания ГАЗ зарегистрировала товарный знак «Победа», разработав под этот бренд новый логотип.

Свидетельство на товарный знак «Победа» за номером 2019744064 выдано в сентябре нынешнего года. В прилагаемом изображении можно увидеть, что слово «победа» в логотипе выполнено фирменным «газовским» шрифтом, который используется сегодня в шильдиках современной линейки автомобилей, выпускаемых предприятием.

ГАЗ владеет этим брендом с 2009 года, когда выкупил его у петербургского бизнесмена Павла Андреева, но до недавних пор использовался старый логотип, созданный еще в 40-х годах прошлого века.

Выпуск легендарной «Победы» может возродить ГАЗ

Напомним, выпуск легендарной советской легковушки «Победа» ГАЗ освоил в 1946 году. За 12 лет, когда выпускалась «Победа», с конвейера завода сошло более 240 тысяч машин, включая около 14 тысяч кабриолетов. По многим техническим решениям продукт советской инженерной мысли опережал иностранные аналоги тех лет, а среди водителей «Победа» славилась своей «неубиваемостью», комфортом, великолепной отделкой и оборудованием.

Впрочем, дальнейшие намерения автогиганта на использование товарного знака «Победа» пока остаются загадкой. Как следует из свидетельства, товарный знак зарегистрирован для использования по широкому ассортименту товаров — для автомобилей, игрушек, аппаратуры разного назначения и так далее.

Свой последний легковой автомобиль ГАЗ выпустил в 2010 году, это был седан Volga Siber. С тех пор завод занимается производством исключительно коммерческой автотехники. Новое поколение автомобилей «ГАЗель» было представлено в сентябре. На рынке «ГАЗель NN» появится в начале 2021 года.  

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Источник: «Автоновости дня»
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