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Россия

Легендарный внедорожник Mitsubishi Pajero уходит с авторынка России

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Легендарный внедорожник Mitsubishi Pajero уходит с авторынка России

Москва, 18 октября. В конце текущего года с российского автомобильного рынка уйдет легендарный японский внедорожник Mitsubishi Pajero.

Об этом информирует «Российская газета», которой в пресс-службе марки сообщили, что одобрение типа транспортного средства на модель заканчивается в конце 2019 года. Уточняется, что продлевать одобрение не будут, а значит — прекратятся и поставки внедорожника в Россию.

К слову, производитель еще минувшим летом объявил о том, что завершает выпуск модели для рынка Страны восходящего солнца. Однако в связи с неплохим спросом продажи в других странах, в том числе и в РФ, продолжаются до сих пор.

Добавим, что сейчас россиянам доступен Mitsubishi Pajero четвертого поколения, который оснащается бензиновым и дизельными моторами и стоит у дилеров в районе трех миллионов рублей.

Как напоминает «Газета.ru», в июне текущего года самой популярной моделью автомобильного гиганта Mitsubishi на отечественном рынке стал кроссовер Outlander. Так, за первый месяц лета было реализовано 1553 модели Outlander, что на 15% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Легендарный внедорожник Mitsubishi Pajero уходит с авторынка России

На втором месте по популярности расположился внедорожник Pajero Sport. На российском рынке за указанный период было реализовано 353 такие модели. Тройку замкнул пикап Mitsubishi L200, чьи продажи в июне составили 221 транспортное средство. В общей сложности в июне на российском рынке было продано 2503 автомобиля японской корпорации

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Источник: Российская газета
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