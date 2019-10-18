Легендарный внедорожник Mitsubishi Pajero уходит с авторынка России

Москва, 18 октября. В конце текущего года с российского автомобильного рынка уйдет легендарный японский внедорожник Mitsubishi Pajero.

Об этом информирует «Российская газета», которой в пресс-службе марки сообщили, что одобрение типа транспортного средства на модель заканчивается в конце 2019 года. Уточняется, что продлевать одобрение не будут, а значит — прекратятся и поставки внедорожника в Россию.

К слову, производитель еще минувшим летом объявил о том, что завершает выпуск модели для рынка Страны восходящего солнца. Однако в связи с неплохим спросом продажи в других странах, в том числе и в РФ, продолжаются до сих пор.

Добавим, что сейчас россиянам доступен Mitsubishi Pajero четвертого поколения, который оснащается бензиновым и дизельными моторами и стоит у дилеров в районе трех миллионов рублей.

Как напоминает «Газета.ru», в июне текущего года самой популярной моделью автомобильного гиганта Mitsubishi на отечественном рынке стал кроссовер Outlander. Так, за первый месяц лета было реализовано 1553 модели Outlander, что на 15% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

На втором месте по популярности расположился внедорожник Pajero Sport. На российском рынке за указанный период было реализовано 353 такие модели. Тройку замкнул пикап Mitsubishi L200, чьи продажи в июне составили 221 транспортное средство. В общей сложности в июне на российском рынке было продано 2503 автомобиля японской корпорации.