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Россия

Пластиковые пакеты могут полностью запретить в России

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Пластиковые пакеты могут полностью запретить в России

Москва, 18 октября. Роспотребнадзор предлагает в перспективе полностью запретить использование пластиковых пакетов в России.

Об этом пишут «Известия», ссылаясь на пресс-службу федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Сообщается, что полный запрет может вступить в стране уже к 2024 году.

«Предложения о поправках в закон об отходах производства уже готовы и в скором времени будут направлены на согласование в заинтересованные ведомства», — уточнили в ведомстве.

В свою очередь в министерстве природных ресурсов и экологии России в общем и целом поддерживают инициативу коллег из Роспотребнадзора, отметив, что снижение использования, а потом и полный запрет пластиковых пакетов, позволят снизить негативное влияние на экономику.

«Мы выступаем за переработку и внедрение механизмов «замкнутой экономики»: изделия из пластиков входят в группу отходов, направляемых в переработку», — уточнила пресс-служба федерального Минприроды.

К слову, в Ассоциации компаний розничной торговли предложили три возможных варианта замены пластиковых пакетов. Это — использование бумажных пакетов, изделий из так называемого биоразлагаемого пластика или многоразовых сумок.

А вот в ассоциации «Чистая страна» вероятный полный запрет использования пластиковых пакетов сочли бессмысленным. Более эффективными могут стать экономические меры дестимулирования.

Пластиковые пакеты могут полностью запретить в России

Как напоминает «Газета.ru», российские ученые обнаружили способ, как удешевить производство экологичного биоразлагаемого пластика: в этом им помогут бактерии, которые будут синтезировать материал.

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Источник: Известия
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