Пластиковые пакеты могут полностью запретить в России

Москва, 18 октября. Роспотребнадзор предлагает в перспективе полностью запретить использование пластиковых пакетов в России.

Об этом пишут «Известия», ссылаясь на пресс-службу федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Сообщается, что полный запрет может вступить в стране уже к 2024 году.

«Предложения о поправках в закон об отходах производства уже готовы и в скором времени будут направлены на согласование в заинтересованные ведомства», — уточнили в ведомстве.

В свою очередь в министерстве природных ресурсов и экологии России в общем и целом поддерживают инициативу коллег из Роспотребнадзора, отметив, что снижение использования, а потом и полный запрет пластиковых пакетов, позволят снизить негативное влияние на экономику.

«Мы выступаем за переработку и внедрение механизмов «замкнутой экономики»: изделия из пластиков входят в группу отходов, направляемых в переработку», — уточнила пресс-служба федерального Минприроды.

К слову, в Ассоциации компаний розничной торговли предложили три возможных варианта замены пластиковых пакетов. Это — использование бумажных пакетов, изделий из так называемого биоразлагаемого пластика или многоразовых сумок.

А вот в ассоциации «Чистая страна» вероятный полный запрет использования пластиковых пакетов сочли бессмысленным. Более эффективными могут стать экономические меры дестимулирования.

Как напоминает «Газета.ru», российские ученые обнаружили способ, как удешевить производство экологичного биоразлагаемого пластика: в этом им помогут бактерии, которые будут синтезировать материал.