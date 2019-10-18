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Горбачев рассказал, что написал Путину

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Горбачев рассказал, что написал Путину

Москва, 18 октября. Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев некоторое время назад в письменной форме обращался к президентам России и Франции Владимиру Путина и Эммануэлю Макрону.

Об этом сам экс-руководитель Советского Союза рассказал в интервью «Известиям», добавив, что не «хотел бы навязываться в советчики» и выступает с подобными обращениями крайне редко.

«Я никуда не прячусь, не скрываю своего мнения. Реагирую на происходящее, высказываюсь в интервью, статьях, которые публикуются у нас и за рубежом. Иногда замечаю, что мои мысли находят отклик в словах и действиях лидеров», — уточнил Горбачев.

Экс-президент СССР добавил, что готовится к публикации его новая книга под названием «Будущее глобального мира», которая уже переведена на несколько языков, и которая, как надеется бывший советский лидер, попадает на рабочие столы мировым лидерам.

«На мировых лидерах сейчас лежит огромная ответственность. Время, прямо скажу, тревожное. И это большой груз, в том числе человеческий, психологический. Знаю по своему опыту», — констатировал Михаил Горбачев.

Горбачев рассказал, что написал Путину

Как напоминает «Газета.ru», ранее стало известно, что бывший советский лидер обратился к лауреатам Нобелевской премии мира с просьбой призвать лидеров ядерных держав вернуться к переговорам о сокращении и уничтожении ядерных запасов. В своем послании политик обратил внимание на глобальные актуальные проблемы и отметил, что «первостепенное внимание сейчас надо уделить проблеме ядерного оружия».

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Источник: Известия
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