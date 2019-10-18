Трамп заявил о «полном контроле» над ИГ на фоне перемирия Турции и курдов

Вашингтон, 18 октября. Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с террористами ИГ1 в тюрьмах курдов в свете соглашения с Турцией о перемирии с курдскими боевиками находится под «полным контролем».

Отмечая важность заключения соглашения с Турцией о временном прекращении огня в зоне проведения антитеррористической операции на северо-востоке Сирии, Трамп заявил, что «ИГ (запрещена в РФ) находится под полным контролем».

Президент США поблагодарил за взаимопонимание турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и руководителей курдских вооруженных формирований.

Переговоры Эрдогана с представителями Вашингтона состоялись накануне в Анкаре. Стороны пришли к договоренности о 120-часовом перемирии в зоне проведения операции «Источник мира». За этот срок курдские боевики должны покинуть 30-километровую зону вдоль сирийско-турецкой границы, сдать тяжелые вооружения и разрушить созданные ранее укрепления. В противном случае Турция возобновит боевые действия до полной зачистки района от бандитов.

Операция «Источник мира» на северо-востоке Сирии началась 9 октября. По словам президента Турции, ее цель состоит в очистке приграничной территории от курдских вооруженных формирований и создании там буферной зоны, где будут размещены сирийские граждане, бежавшие ранее под защиту Анкары из-за войны.

Курдские бандиты заняли этот район под предлогом борьбы с террористами ИГ (запрещена в РФ), но вместо того чтобы заниматься их ликвидацией, зачастую договаривались и выпускали с оружием. Многие террористы, пользуясь покровительством курдов, до сих пор остаются в регионе, создавая «спящие» ячейки запрещенной в России организации. По разным оценкам, десятки тысяч членов ИГ (запрещена в РФ) содержатся в контролируемых курдами тюрьмах, охрана которых значительно ослабла с началом турецкой операции.

Подразделения армии США, ранее патрулировавшие этот район вместе с курдскими боевиками, покинули Сирию. В СМИ появились сообщения, что американские военные не смогли вывезти около 50 особо опасных террористов ИГ (запрещена в РФ) из тюрем, находящихся под управлением сирийских курдов.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Эрдоган до конца октября посетит Россию с рабочим визитом.

1 Организация запрещена на территории РФ.