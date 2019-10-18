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Пассажирский самолет выкатился за пределы взлетной полосы в Якутии

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Пассажирский самолет выкатился за пределы взлетной полосы в Якутии

Мирный, 18 октября. Пассажирский самолет Ан-148 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в городе Мирном в Якутии.

По данным единой дежурно-диспетчерской службы Мирнинского района Якутии, самолет выполнял рейс из Иркутска, инцидент произошел при посадке в аэропорту Мирного.

«Самолет Ан-148 авиакомпании «Ангара» при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Погибших и пострадавших нет», — сказано в сообщении.

Как передает ТАСС, на борту самолета находились 66 человек, в том числе пять членов экипажа. За медицинской помощью никто из них не обратился, самолет также не получил повреждений. В причинах случившегося разбирается следственная группа.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в России начались съемки фильма о пилотах, благополучно посадивших пассажирский самолет в кукурузном поле.

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Источник: ТАСС
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