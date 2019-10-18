Эмиссар США уточнил границы зоны безопасности в освобожденных от курдов районах Сирии

Вашингтон, 18 октября. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об особенностях определения Вашингтоном и Анкарой зоны безопасности в освобожденных от курдских боевиков районах на северо-востоке Сирии.

По словам Джеффри, буферная зона, о создании которой США и Турция договорились в ходе переговоров в Анкаре, будет включать в себя участок протяженностью в 30 км к югу от сирийско-турецкой границы. Однако в данный момент речь идет лишь о тех районах, что находятся под контролем турецкой армии.

«Турки говорят о зоне безопасности, которую они хотели бы видеть, основываясь на том, что мы сделали в августе, когда зона безопасности шла от Евфрата до границы с Ираком, а у Турции были возможности для наблюдения, передвижения и так далее на участке до 30 км к югу, при этом «Силы народной самообороны» (курдские вооруженные формирования — прим. ФАН) вывели свои подразделения из некоторых областей», — сообщил он.

Джеффри отметил, что сегодня ситуация изменилась, поскольку Вооруженные силы Турции продвинулись на 30 км к югу в центральной части северо-восточного региона Сирии, где продолжаются бои с курдскими боевиками.

«Сейчас мы именно на этом фокусируем внимание, поскольку данный участок мы определяем как контролируемую Турцией зону безопасности», — рассказал представитель США.

Он подчеркнул, что согласно достигнутой договоренности, курдские боевики должны будут уйти за шоссе М4, проходящее параллельно сирийско-турецкой границе. Джеффри указал, что речь не идет о тех районах, которые не контролируются на данный момент Турцией.

«Турки ведут собственные переговоры с Россией и Сирией по поводу других районов на северо-востоке и в Манбидже к западу от Евфрата. Будут ли эти области включены в зону безопасности, не обсуждалось. Сейчас Турция не контролирует эти территории. Их контролируют либо Россия, либо Сирия, либо совместно Россия и Сирия», — отметил Джеффри.

Военная операция Турции «Источник мира» на северо-востоке Сирии началась 9 октября. Анкара поставила своей целью зачистить приграничные районы от курдских боевиков, занявших во время войны населенный арабами-суннитами регион и развязавших там дискриминацию по религиозному признаку. Курды неоднократно совершали акты насилия, грабежи и убийства, организовали «террористические коридоры», по которым на турецкую территорию проникали боевики и вооружения для признанной в Турции террористической «Рабочей партии Курдистана».

Накануне Вашингтон и Анкара достигли соглашения о 120-часовом прекращении огня. За этот срок курдские формирования должны покинуть 30-километровую зону вдоль границы, сдав тяжелые вооружения и разрушив свои укрепления. Если этого не произойдет, Турция возобновит боевые действия.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что ЕС одобрил введение санкций против Турции из-за незаконных буровых работ в экономической зоне Кипра.