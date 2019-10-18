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Вагоны и склад древесины вспыхнули под Красноярском

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Вагоны и склад древесины вспыхнули под Красноярском

Красноярск, 18 октября. Вагоны и склад древесины на площади около четырех тысяч квадратных метров загорелись на станции Мана в Красноярском крае.

По данным регионального главка МЧС, пожар начался рано утром в пятницу.

«На железнодорожном тупике станции Мана в Партизанском районе произошло возгорание четырех вагонов, груженных пиломатериалами, двух сторожек и складированных штабелей леса на общей площади четыре тысячи квадратных метров», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

В данный момент пожар локализован. В борьбе с огнем участвуют две единицы техники и пять человек, привлечен пожарный поезд. По предварительным данным, пострадавших нет. Место пожара оцеплено сотрудниками правоохранительных органов. Оперативно-следственной группе предстоит выяснить причины случившегося.

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Источник: ТАСС
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