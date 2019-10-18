Приморские синоптики рассказали о погоде на пятницу 

Владивосток, 18 октября. Потепление ожидается в пятницу на юге Приморского края. Во Владивостоке же столбики термометров опустятся до плюс 13 градусов.

Ночью в регионе ожидается потепление, по сравнению с холодами в начале недели. Тогда, как напоминает Deita, были побиты климатические минимумы: температура воздуха на несколько градусов была ниже нормы.

На юге Приморского края ночью столбики термометров покажут до плюс 9 градусов Цельсия, в среднем по краю температура будет колебаться от плюс 1 градуса до минус 6 градусов.

Днем значительно потеплеет: ожидается солнечная и безветренная погода, воздух прогреется до плюс 19 градусов.

Однако жителям столицы Приморья не стоит ожидать такого тепла. По данным синоптиков, в пятницу днем погода будет облачная, а столбики термометров опустятся до плюс 13 градусов.

Ранее сообщалось, что электричество будет отключено в нескольких десятках домах Владивостока в пятницу в связи с ремонтными работами на сетях.