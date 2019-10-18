Видео вылупления подаренного Путиным уникального кречета появилось в Сети

Москва, 18 октября. Минприроды РФ опубликовало видео вылупления камчатского кречета, подаренного российским лидером Владимиром Путиным принцу Абу-Даби и королю Саудовской Аравии.

Как пояснило ведомство на своей странице в Facebook, запись опубликована с учетом «острого интереса» к теме камчатских кречетов и «появления неоднозначных толкований».

«Птицы действительно представляют лучший генофонд камчатских кречетов, имеют паспорта (родословные) и все необходимые разрешительные документы. В порядке извинения за возникшее волнение в Сети по поводу размещенной с недостаточными комментариями информации делимся видео чудо-рождения уникальной птицы», — сообщило министерство.

Кречет был выведен научными сотрудниками «Русского соколиного центра «Камчатка» при поддержке коллег из российско-киргизского центра «Мурас» в нынешнем году. По данным Минприроды, в 2021 году на Камчатке будет открыт питомник для разведения редких птиц.

Как пишет «Газета.ру», Путин подарил белого кречета наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну в ходе визита в Объединенные Арабские Эмираты во вторник. Еще одну птицу российский лидер вручил в качестве подарка днем ранее королю Саудовской Аравии Салману ибн Абдул-Азизу Аль Сауду.

Эксперты отмечают, что кречеты у арабских шейхов, которых трудно удивить дорогими подарками, считаются настоящими предметами роскоши и элементами престижа. Для привыкших к более холодному климату птиц в ближневосточных странах созданы достойные условия с применением самых современных технических средств климатизации.