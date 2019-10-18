Теракт в стиле 11 сентября удалось предотвратить во Франции

Париж, 18 октября. Французские полицейские арестовали подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

По словам французского министра внутренних дел Кристофа Кастанера, подозреваемый был вдохновлен террористической атакой 11 сентября и планировал угнать самолет, чтобы провести нечто подобное. Потенциального террориста арестовали около месяца назад, этот теракт стал 60-м по счету из предотвращенных во Франции за последние шесть лет.

СМИ сообщают, что подозреваемый — 30-летний гражданин Франции, который проживал в парижском департаменте О-де-Сен.

Напомним, 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке два пассажирских самолета, угнанных террористами, врезались в башни Всемирного торгового центра, что привело к полному их разрушению. Еще один лайнер под управлением террористов упал на западное крыло здания Пентагона в Вашингтоне. Четвертый самолет, также угнанный преступниками, рухнул возле города Питтсбург в штате Пенсильвания. По официальным данным, в результате четырех терактов в этот день в США погибли 2977 человек, еще 24 попали без вести. Большинство погибших были гражданскими лицами. По числу жертв теракт 11 сентября был признан крупнейшим в истории. Ответственность за угоны самолетов взяла на себя террористическая организация «Аль-Каида»1 (запрещена на территории РФ), что стало поводом для вторжения международной коалиции во главе с США на территорию Афганистана.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в текущем году в России были нейтрализованы 32 террориста.

1 Организация запрещена на территории РФ.