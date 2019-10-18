В Кремле прокомментировали возможное приглашение России на саммит G7 в США

Москва, 18 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Белого дома о возможности приглашения России на саммит G7 в США, сообщил, что еще предстоит прояснить все детали.

В четверг и.о. главы аппарата Белого дома Мик Малвэни заявил, что США рассматривают вопрос о приглашении на встречу G7, который пройдет в США 10-12 июня, президента РФ Владимира Путина.

Отвечая на вопрос РИА Новости, готова ли Россия принять приглашение, Песков ответил, что еще предстоит прояснить все детали.

«Пока ничего не ясно — кто, как и в качестве кого будет приглашать Россию», — заявил представитель Кремля.

В четверг стало известно, что 46-й саммит «Большой семерки» пройдет 10-12 июня на курорте, принадлежащем президенту США, Trump National Doral Miami. Говоря о возможности восстановления формата G8 с участием России, Малвэни отметил, что приглашение Москвы как отдельного участника саммита «Группы семи» может быть промежуточным шагом к восстановлению «Большой восьмерки».

Напомним, в августе Трамп согласился с предложением главы Елисейского дворца Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в Нью-Йорк. Песков тогда отметил, что Россия не будет против вернуться к формату G8, однако не ставит это «самоцелью»

Позднее президент РФ заявил, что российская сторона открыта к диалогу с G7. Он выразил уверенность в том, что любой обмен мнениями всегда конструктивен и идет на пользу, даже если «проходит на повышенных тонах». Путин подчеркнул, что Москва не отказывалась и не отказывается ни от какого формата сотрудничества на международных площадках.

Отметим, что далеко не все страны поддержали идею США и Франции о приглашении РФ в США на саммит «Группы семи». В начале сентября стало известно, что член Демократической партии США Альбио Сайрес внес в Конгресс законопроект против возрождения формата G8. Согласно документу, участие России в международном клубе может быть возможным только при соблюдении определенных условий. Так, например, Сайрес настаивает на том, что Москва якобы «оккупировала» территорию Украины. Он призвал «всех лидеров «Группы семи» выступить против возвращения России».

Россия покинула G8 после событий в Крыму и на юго-востоке Украине в 2014 году. Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по результатам которого подавляющее большинство крымских избирателей высказались за воссоединение с Россией. Киев до сих пор считает Крым своей территорией. Российский лидер подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».