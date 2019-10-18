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Бочкарева опровергла слухи о попытке привлечь внимание в связи со скандалом с наркотиками

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Бочкарева опровергла слухи о попытке привлечь внимание в связи со скандалом с наркотиками

Москва, 18 октября. Актриса Наталья Бочкарева, которая, предположительно, ранее была задержана с наркотиками, прокомментировала сообщения, что она устроила этот скандал намеренно, ради пиара.

«Как лучше всего снова оказаться на всех первых полосах и стать лидером заголовков, если не выставить себя последним наркоманом? Интересно, каким будет мой следующий шаг? Международный терроризм?» — сыронизировала она.

Публикацию сообщений о себе в СМИ она назвала «давлением и гадостями», одновременно поблагодарив своих поклонников за поддержку.

Бывшая помощница Бочкаревой Дарья Дьяченко, комментируя скандал вокруг актрисы заявила, что Бочкареву «подставили». Как пишет газета «Известия», Дьяченко рассказала, что к ней некоторое время назад обращался неизвестный с просьбой поделиться информацией о Бочкаревой.

Напомним, что в сентябре некоторые СМИ сообщили, что Бочкареву задержали в Москве. Правоохранители якобы обнаружили при ней запрещенное наркотическое вещество кокаин.

Также сообщалось, что в доме актрисы прошел обыск, но там ничего не нашли. Сама Бочкарева эту информацию опровергает.

Наталья Бочкарева родилась в Нижнем Новгороде. Она стала известна благодаря роли Даши Букиной в ситкоме «Счастливы вместе», пишет «Газета.ру».

Российская актриса работала в «Табакерке» и на украинском телевидении в программе «Взвешенные и счастливые». У 39-летней Бочкаревой трое детей, она разведена.

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Источник: РИА Новости
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