Эрдоган ответил Трампу о спасении «миллиона жизней»

Анкара, 18 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил своему американскому коллеге Дональду Трампу, заявившему ранее, что решение о приостановке операции «Источник мира» в Сирии, направленной против курдских террористов, позволит спасти миллионы жизней.

В четверг по итогам переговоров вице-президента США Майка Пенса и Эрдогана была достигнута договоренность о прекращении огня в Сирии на 120 часов для отвода курдских бандформирований от границы с Турцией.

Трамп приветствовал данное решение. В своем микроблоге в Twitter он поблагодарил турецкого коллегу, написав, что «миллионы жизней будут спасены».

Чуть позже сообщение прокомментировал Эрдоган. Обратившись к Трампу, он подчеркнул, что «еще много жизней будет спасено, когда мы победим терроризм, который является главным врагом человечества».

«Я уверен, что эти совместные усилия будут способствовать миру и стабильности в нашем регионе», — написал глава Турции.

Как сообщалось ранее, договоренность Вашингтона и Анкары о приостановке военной операции будет действовать 120 часов, в течение которых курдские боевики должны покинуть 30-километровую зону, сдать тяжелые вооружения и разрушить сооруженные ранее укрепления, передавал RT. В противном случае Анкара возобновит антитеррористическую операцию вплоть до полной зачистки территории от вооруженных бандитов.

США, в свою очередь, будут способствовать отводу курдских формирований, а также не станут вводить санкции против Анкары.

Контртеррористическая операция «Источник мира» началась 9 октября. Турция поставила своей целью изгнать курдских боевиков из приграничных районов, ликвидировать созданные здесь бандитами «террористические коридоры» и защитить коренное суннитское население. По словам Эрдогана, после зачистки региона от бандитов, здесь будет создана буферная «зона безопасности», куда переместят несколько миллионов сирийцев, бежавших от войны на территорию Турции.