РФ не утратит влияния в Сирии на фоне соглашения Турции и США, заявил эксперт

Москва, 18 октября. Руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований Владимир Фитин заявил, что соглашение между Турцией и США не позволит Вашингтону перехватить инициативу у Москвы в урегулировании ситуации в Сирии.

По словам Фитина, которые приводит ТАСС, договоренность о приостановке турецкой военной операции «Источник мира» не приведет к утрате влияния России в Сирии.

«США хотели, чтобы инициатива в сирийском урегулировании не оказалась в руках России, но у них это не получается. Эрдоган (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — прим. ФАН) понял, что с Россией можно иметь дело, рассчитывать на те обязательства, которые она берет, в отличие от американской администрации», — заявил эксперт.

Он назвал соглашение о временном прекращении огня «ожидаемым», поскольку давление на Турцию оказывалось со всех сторон. Фитин напомнил, что именно непоследовательная позиция США, ранее поддерживавших курдских боевиков на северо-востоке Сирии, а затем в буквальном смысле оставивших их один на один с турецкой регулярной армией, привела к началу боевых действий в регионе.

«Поняв, что можно потерять ключевого союзника в рамках НАТО, американцы предприняли все возможное, чтобы как-то отладить ухудшившееся отношения. Для Эрдогана это решение было непростым, поскольку он неоднократно подчеркивал готовность вести операцию до конца», — считает Фитин.

Турция начала военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии 9 октября с целью зачистить приграничную сирийскую территорию от вооруженных курдских формирований и создать здесь буферную «зону безопасности» для последующего переселения в этот район нескольких миллионов сирийских граждан, бежавших от войны под защиту Анкары.

Арабско-курдские отряды «Сил демократической Сирии», занявшие регион в ходе войны, «отметились» здесь проявлениями насилия и дискриминации в отношении местного суннитского населения, а остатки сил ИГ1 (запрещена в РФ), пользуясь их покровительством, создавали «спящие» террористические ячейки, готовые к действиям против законного правительства Сирии.

Накануне Турция и США достигли соглашения о 120-часовом прекращении огня, в ходе которого курдские боевики должны покинуть 30-километровую зону вдоль сирийско-турецкой границы. Если этого не произойдет, турецкая армия возобновит операцию вплоть до полного подавления террористов.

Как пишет «Газета.ру», в ответ на перемирие Вашингтон пообещал снять санкции, введенные ранее в отношении Анкары из-за операции «Источник мира».

1 Организация запрещена на территории РФ.