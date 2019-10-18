РФ рассчитывает получить от Турции дополнительную информацию о перемирии с курдами в Сирии

Москва, 18 октября. Российское правительство рассчитывает, что власти Турции в ближайшее время направят в Москву информацию по договоренностям США и Турции приостановить военную операцию турецких сил в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«От Турции рассчитываем получить информацию», — отметил Песков.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в Анкаре, на которой было выработано соглашение между двумя странами. Согласно ему, Турция приостанавливает военную операцию на 120 часов. За это время курдские боевики должны покинуть 30-километровую буферную зону у границы с Турцией, сдав тяжелое вооружение и избавившись от укреплений. Как сообщала газета «Известия», курды согласились на прекращение огня.

Напомним, 9 октября власти Турции объявили о начале антитеррористической операции против курдских террористов на севере Сирии. Главной целью операции является создание зоны безопасности в приграничных с Турцией районах Сирии, а также блокировка трассы М4, которую террористы используют для перемещения и доставки боеприпасов.

Антитеррористическая операция Турции направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). При этом курдские боевики не вели боевых действий против террористов ИГ, так как многие из них входят в состав курдских вооруженных формирований.

1 Организация запрещена на территории РФ.