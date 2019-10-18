В США назвали коррупцию главной причиной приостановки помощи Украине

Вашингтон, 18 октября. Решение о приостановке помощи США Киеву объяснялось коррупцией на Украине и нежеланием Европы оказывать финансовую поддержку Киеву, заявил журналистам и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни.

Журналисты на брифинге поинтересовались у Малвэни, в чем была причина приостановки помощи Украине.

«Это коррумпированное место, все об этом знают… Я не хочу отправлять туда кучу денег, чтобы они (украинские чиновники) их потратили, либо осели в их карманах. Кроме того, я не уверен, что другие европейские страны помогают им», — ответил чиновник.

По его словам, после проведения детального анализа выделения Украине помощи, выяснилось, что европейские страны поставили Киеву летального оружия «на ноль или почти ноль долларов».

«И они не помогали Украине и по сей день не помогают. Президенту это не нравится», — добавил Малвэни, подчеркнув, что коррупция — это единственная причина, по которой США «удержали деньги».

В августе стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине и проверить, насколько эффективно расходуются средства. В начале октября финансирование Киева было разморожено. При этом Трамп отмечал, что Украина во время президентства Петра Порошенко была страной с «колоссальной коррупцией».

Отметим, Трамп также указывал, что Евросоюз не оказывал помощь Украине на том же уровне, что и США. Позднее, как сообщал RT, специальный советник президента Еврокомиссии по отношениям с Украиной Эльмар Брок заявил, что с 2015 года Киев получил от стран ЕС около 18 миллиардов евро финансовой помощи, что в разы больше поддержки Украины со стороны США. Он также отметил, что крупная часть из предоставленных Киеву денег является грантами, «в то время как Вашингтон ничего Киеву бесплатно не предоставляет».