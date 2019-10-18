Курдские боевики перешли в атаку в Сирии на фоне сообщений о перемирии с Турцией

Дамаск, 18 октября. Курдские боевики перешли в атаку на северо-востоке Сирии на фоне сообщений о перемирии, достигнутом в ходе переговоров между Турцией и США.

В социальных сетях появилась информация о том, что курдские вооруженные формирования перешли в атаку и отбили несколько населенных пунктов к северу от Айн-Иссы в зоне проведения турецкой антитеррористической операции.

#Raqqa:

- #SDF recaptured Mab'ujah, Sufayyan Asward, Wabdah & Khirbat Faris villages North Ayn Issa

- Map correction: Jamus, Al Badi, Jurn, Al Aridiyah, Swuwayhan Shagir & Bir Nasr villages under #TSK/#SNA control (1) pic.twitter.com/rqOV2Vkegw — @Suriyak (@Suriyakmaps) October 17, 2019

Боевики активизировались на фоне сообщений о перемирии, достигнутом в ходе переговоров между Вашингтоном и Анкарой. Соглашение предусматривает 120-часовое прекращение огня, в течение которого курдские вооруженные формирования должны покинуть 30-километровую зону вдоль сирийско-турецкой границы, сдать тяжелые вооружения и разрушить свои укрепления. В противном случае Турция пообещала возобновить боевые действия вплоть до полной зачистки территории от бандитов.

Турецкая военная операция «Источник мира» началась 9 октября. По словам лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, ее целью является вытеснение арабско-курдских вооруженных формирований с приграничной территории Сирии с последующим созданием здесь «зоны безопасности» для размещения сирийских граждан, бежавших от войны.

Ранее курдские боевики «Сил демократической Сирии» (SDF) заняли этот регион под предлогом борьбы с отрядами ИГ1 (организация запрещена в РФ). В местности, населенной преимущественно арабами-суннитами, бандиты из SDF развернули кампанию по дискриминации местного населения, занимались убийствами и грабежами, принудительно мобилизуя мужчин в свои подразделения, пользуясь попустительством со стороны поддерживающих их сил США.

С началом турецкой операции американские войска покинули Сирию, США ограничились лишь введением санкций против двух турецких министерств и трех должностных лиц.

Накануне Турция и Вашингтон договорились о временном прекращении огня в обмен на снятие Соединенными Штатами введенных ранее ограничений.

Как пишет «Газета.ру», сирийские курды приветствовали соглашение о перемирии, поскольку оно может «сохранить много жизней».

1 Организация запрещена на территории РФ.