Госдума РФ призвала Турцию и США учитывать мнение Сирии при заключении соглашения о курдах

Москва, 18 октября. Турция и США, заключая соглашение о приостановке военной операции Анкары на 120 часов, должны в первую очередь учитывать мнение властей Сирии. С таким заявление выступил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

«Единственная страна, которая там находится законно по приглашению (президента Сирии) Башара Асада, это Россия. Все остальные, о чем бы они там ни договорились, они не учитывают мнение официального Дамаска. Это неправильно. Поэтому о чем там могли Турция и США договориться, это вопрос десятый. Надо учитывать мнение Дамаска», — заявил он.

Ранее сообщалось о завершившихся переговорах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и вице-президента США Майк Пенса. На них Анкара и Вашингтон заключили соглашение, по которому турецкие силы на 120 часов приостанавливают военную операцию в Сирии. За этот срок курдские боевики должны сдать тяжелое вооружение, ликвидировать укрепления и покинуть 30-километровую зону у границы с Турцией.

В ходе операции «Источник мира», стартовавшей 9 октября, Анкара намерена продвинуться на 30 километров вглубь сирийской территории и организовать на зачищенном от бандформирований пространстве зоны безопасности, куда можно будет переселить сирийских беженцев, наводнивших Турцию за годы конфликта в САР. Турция хочет обеспечить безопасность на границе и предотвратить прибытие новой волны мигрантов в и без того переполненную беженцами Европу, пишет газета «Известия».

Операция, которую проводит Турция, носит антитеррористический характер. Отряды запрещенной и признанной террористической в Турции «Рабочей партии Курдистана», а также иные находящиеся в обозначенном приграничном районе арабо-курдские банды — источник проблем для Турции. От имени этих террористических формирований действуют смертники, совершающие теракты на территории Турции.