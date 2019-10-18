США и Турция заявили о приверженности поддержанию территориальной целостности Сирии

Вашингтон, 18 октября. США и Турция привержены поддержанию территориальной целостности Сирии и выступают за урегулирование конфликта дипломатическим путем, говорится в официальном заявлении по итогам переговоров вице-президента США Майкла Пенса и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Обе страны подтвердили свою приверженность политическому единству и территориальной целостности Сирии, а также политическому процессу под эгидой ООН, который направлен на прекращение конфликта в Сирии, в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН», — говорится в документе.

В заявлении уточняется, что Вашингтон и Анкара расширяют сотрудничество по созданию зоны безопасности на севере Сирии. Вопросами функционирования зоны безопасности будут заниматься Вооруженные силы Турции. Анкара обязалась обеспечить безопасность мирных жителей.

«Турция и США согласились, что условия на местах, в особенности на северо-востоке Сирии, делают необходимой более тесную координацию, основанную на общих интересах», — подчеркивается в заявлении.

Переговоры Пенса и Эрдогана прошли в четверг в Анкаре и продолжались несколько часов.

По итогам переговоров было достигнуто соглашение о приостановке контртеррористической операции «Источник мира» на 120 часов для отвода курдских бандформирований от границы с Турцией. Курдские боевики сдадут тяжелое вооружение, а также будут уничтожены их укрепления. Позднее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу уточнил, что «это не является режимом прекращения огня».

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), сообщала «Газета.ру».

В четверг завершился девятый день операции. В освобожденный от курдов город Кобани вошли Сирийская арабская армия (САА) и военная полиция России. «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) опубликовала видео, на котором запечатлен этот момент. Сирийские и российские силовики прибыли в освобожденный Кобани, который также известен как Айн-эль-Араб, для защиты мирного населения в свете антитеррористической операции ВС Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.