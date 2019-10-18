Армия Сирии заняла новые участки границы с Турцией на фоне операции против курдов

Дамаск, 18 октября. Сирийская армия взяла под свой контроль границу с Турцией от населенного пункта Джараблус до города Кобани (Айн-эль-Араб).

Ранее сообщалось о выходе сирийской армии к границе с Турцией в районе Сук-эль-Халь к северу от Кобани. Над пограничным постом на турецкой границе был поднять национальный флаг Сирии. Отметим, что правительственные силы занимают эти пограничные районы впервые с 2012 года.

Кроме того, сирийские части расширили свое присутствие в районе Телль-Тамер на северо-западе провинции Хасака, заняв все населенные пункты, расположенные в радиусе 15 км от этого города. Также части САА вышли к населенным пунктам Эль-Манаджир и Эль-Ахрас в 40 км от административного центра Хасака.

Ранее сирийскими подразделениями был занят поселок Султания, расположенный к югу от Манбиджа. Всего с начала недели Сирийская армия восстановила контроль над площадью в одну тысячу квадратных километров вокруг этого города.

Напомним, что Турция проводила антитеррористическую операцию для создания зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы с целью пресечь передвижение боевиков по трассе М-4. Операция велась против вооруженных формирований, которые называют себя курдами.

Эти вооруженные формирования в Сирии не воевали с запрещенной в РФ группировкой ИГИЛ1, а договаривались, включали террористов в свои ряды. При этом официально курды заявляют о войне с ИГИЛ, на самом деле это предлог для захвата восточного берега Евфрата, где живут сунниты.

1 Организация запрещена на территории РФ.