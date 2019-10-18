Соглашение о прекращении огня действует лишь на трети приграничной зоны в Сирии, пишут СМИ

Анкара, 18 октября. Соглашение между Турцией и США о прекращении огня на северо-востоке Сирии действует лишь на трети приграничной зоны.

По данным агентства Reuters, договоренность о 120-часовом прекращении огня между Турцией и боевиками курдских вооруженных формирований действует лишь на территории между городами Телль-Абъяд и Рас-аль-Айн, распространяясь примерно на треть зоны, где развернулась турецкая антитеррористическая операция.

Ранее стало известно, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент США Майкл Пенс в ходе переговоров достигли соглашения о приостановлении операции против арабско-курдских вооруженных формирований на северо-востоке Сирии. Перемирие будет действовать 120 часов, в течение которых боевики должны покинуть 30-километровую зону, сдать тяжелые вооружения и разрушить сооруженные ранее укрепления. В противном случае Анкара возобновит антитеррористическую операцию вплоть до полной зачистки территории от вооруженных бандитов.

Операция «Источник мира» началась 9 октября. Турция поставила своей целью изгнать курдских боевиков из приграничных районов, ликвидировать созданные здесь бандитами «террористические коридоры» и защитить коренное суннитское население.

Курдские отряды, поддерживаемые США, заняли регион в ходе войны в Сирии под предлогом борьбы с силами ИГ1 (организация запрещена в РФ), после чего «отметились» дискриминацией коренного арабского населения, убийствами и грабежами. Они создали «коридоры», по которым на территорию Турции поставлялись вооружения и живая сила для признаваемой Анкарой террористической организацией «Рабочей партии Курдистана».

По словам Эрдогана, после зачистки региона от бандитов, здесь будет создана буферная «зона безопасности», куда переместят несколько миллионов сирийцев, бежавших от войны на территорию Турции.

Как пишет «Газета.ру», соглашение между Турцией и США о 120-часовом прекращении огня было достигнуто в обмен на обещание Вашингтона снять с Анкары введенные ранее санкции.

1 Организация запрещена на территории РФ.