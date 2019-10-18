Пенс сообщил об отсутствии уступок Турции со стороны США

Вашингтон, 18 октября. Вице-президент США Майкл Пенс сообщил, что Вашингтон не делал уступок Анкаре в ходе переговоров по Сирии.

По словам Пенса, единственным условием, которое согласились выполнить Соединенные Штаты, стало снятие введенных из-за турецкой операции в Сирии санкций против министерств и должностных лиц Турции.

«Мы не делали уступок, если не говорить о снятии санкций», — рассказал американский вице-президент.

Он заверил, что Вашингтон готов снять ограничения с двух турецких министерств и трех официальных лиц, когда будет достигнуто прекращение огня на северо-востоке Сирии.

9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира» в районе сирийско-турецкой границы. По словам руководителя страны Реджепа Тайипа Эрдогана, ее целью стала зачистка приграничных территорий от арабско-курдских боевиков и закрепившихся там разрозненных сил ИГ1 (организация запрещена в РФ).

Курдские вооруженные формирования заняли район к востоку от Евфрата в ходе войны под предлогом освобождения его от террористов ИГ (запрещена в РФ), но для проживающего там мирного суннитского населения ситуация не улучшилась. С приходом курдов началась дискриминация по религиозному признаку, мужчин насильственно мобилизовали в подразделения так называемых «Сил демократической Сирии», нередки были случаи насилия, убийств и грабежа, а боевики ИГ (запрещена в РФ) получили возможность создавать «спящие» ячейки. Кроме того, были организованы «коридоры», по которым на территорию Турции попадали вооружения и боевики, пополнявшие ряды признанной Анкарой террористической «Рабочей партии Курдистана».

Позже в зону, где развернулась операция, для защиты мирного населения вошли подразделения Сирийской арабской армии (САА) и российская военная полиция. Американский контингент, ранее контролировавший этот район совместно с поддерживаемыми США курдскими боевиками, был выведен за пределы Сирии.

Накануне Анкара и Вашингтон договорились о приостановке военных действий на 120 часов, в течение которых курдские формирования должны покинуть приграничную территорию, сдав тяжелые вооружения и разрушив укрепленные опорные пункты. Если боевики не выполнят договоренности, Турция продолжит операцию до полного отвода бандформирований.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в день начала « Источника мира» президент США Дональд Трамп прислал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану письмо с угрозой «разрушить экономику Турции». По данным источников «Би-би-си», Эрдоган выбросил письмо в мусорное ведро.

1 Организация запрещена на территории РФ.