Дамаск прокомментировал возможность предоставления автономии курдам

Дамаск, 18 октября. Дамаск не приемлет автономии курдов, так как для этого нет оснований, заявила советник президента Сирии по политическим вопросам Бусейна Шаабан.

В интервью телеканалу Аl-Mayadeen Шаабан ответила отрицательно на вопрос, может ли Дамаск принять «копию» Иракского Курдистана на своей территории. Она подчеркнула, что для установления автономии курдов «нет оснований».

«В любом регионе Сирии доля курдов не превышает… Мы не сможем никогда говорить в таком стиле, так как Сирия состоит из многих этнических и религиозных слоев, и мы не говорим, что кто-то курд, кто-то с такой-то религией… Мы так не говорим. Большинство курдов для нас — драгоценная часть нашего общества, однако некоторые курдские организации приняли политическое решение, противоречащее интересам страны», — заявила советник президента САР.

По словам политика, главным итогом должно стать то, что все силы в САР, включая курдов, «будут сотрудничать под сирийским флагом в интересах Сирии, и не будут сотрудничать с иностранцами».

Ранее сообщалось, что Сирийская арабская армия (САА) вошла в ряд поселений в провинции Ракка и на севере Алеппо, в том числе в города Манбидж, Ракка, Айн-аль-Араб (Кобани), которые ранее контролировались курдами.

В четверг в освобожденный от курдов город Кобани вошли подразделения САА и военная полиция России. «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) опубликовала видео, на котором запечатлен этот момент. Как передало сирийское государственное телевидение, сирийские и российские силовики прибыли в освобожденный Кобани, который также известен как Айн-эль-Араб, для защиты мирного населения в свете антитеррористической операции ВС Турции против курдских бандформирований.

Вечером с стало известно, что военнослужащие САА подняли национальный флаг на контрольно-пропускном пункте, который расположен на границе с Турцией к северу от города Кобани. В ближайшее время подразделения САА будут размещены на других участках границы с Турцией и Ираком. Войска Сирии займут эти приграничные районы впервые с 2012 года.

Девятого октября Турция объявила о начале контртеррористической операции «Источник мира» на севере Сирии, направленной против курдских террористов и террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), сообщала «Газета.ру».

1 Организация запрещена на территории РФ.