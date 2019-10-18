Депутаты Госдумы установят местонахождение сотрудника посольства США Секстона

Москва, 18 октября. Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России намерен подготовить запросы в следственные органы касательно сотрудника американского посольства в Москве Стивена Майкла Секстона. Его подозревают в том, что он мог проводить обучение участников московских протестов, происходивших летом.

Такое решение депутаты Госдумы приняли после выступления приглашенных на заседание комиссии представителей RT, а также медиагруппы «Патриот» и входящего в него Федерального агентства новостей.

В ходе работы комиссии, депутаты нашли нарушения в работе таких СМИ, как «Медуза», «Русская служба Би-би-си», «МБХ медиа», «Голос Америки» и «Радио Свобода». Отметим, что еще летом ФАН подготовило регулярно пополняющийся классификатор СМИ.

Представитель RT Сергей Кочетков рассказал, что представители третьих иностранных государств активно использовали социальные сети, чтобы раскачать протесты в Москве и других города. Одним из тех, кто имел самое непосредственное отношение к организации протестов, по мнению главы медиагруппы «Патриот» Николая Столярчука, является сотрудник американского посольства Стивен Секстон. На сайте дипломатической миссии он обозначен, как «глава службы безопасности». По косвенным данным можно предположить, что он является сотрудником ЦРУ.

Столярчук рассказал, что ранее Секстон работал на аналогичных должностях в Туркмении, Сербии и Южной Корее. Каждый раз его присутствие в стране сопровождалось беспорядками. В частности, именно Секстон опубликовал на сайте посольства подробную карту протестов в Москве, которая была признана комиссией одним из главных доказательств иностранного вмешательства. Также известно о регулярных контактах Секстона с так называемым «Фондом борьбы с коррупцией», возглавляемым Алексеем Навальным.

«Мы должны обратиться к спецслужбам и понять местонахождение этого человека», — приводит газета «Коммерсантъ» слова члена комиссии Адальби Шхагошева.

В итоге, участники заседания приняли решение обратиться в правоохранительные органы.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей провело расследование, которое доказывает, что США неоднократно вмешивались во внутренние дела РФ, в том числе и в прошедшие выборы. Удалось выяснить, что так называемая «оппозиция» получает для ведения антигосударственной деятельности финансовые средства из-за рубежа. Кроме того, корреспонденты ФАН установили, что спецагент ЦРУ Стивен Секстон — один из лучших специалистов Госдепа, который занимается сокрытием следов финансовых преступлений. Скорее всего, в РФ основная его задача заключалась в том, чтобы подготовить и подчистить все документы ФБК.