Дамаск назвал туманным соглашение США и Турции о перемирии с курдами на севере Сирии

Дамаск, 18 октября. Соглашение о перемирии с курдами на севере Сирии, которое было подписано США и Турцией, является «туманным», заявила советник президента Сирии Бусейна Шаабан. Она отметила, что власти Сирии будут рассматривать турецкую буферную зону, как оккупацию части сирийской территории.

Шаабан подчеркнула, что решением проблемы могло бы стать выполнение двусторонних сирийско-турецких соглашений, которые были подписаны еще в 1998 году в Адане. Эти документы регулируют пограничные вопросы между обеими странами.

Вице-президент США Майк Пенс, выступая по итогам встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, объявил, что Вашингтон и Анкара подписали соглашение, согласно которому военная операция турецких сил на северо-востоке Сирии приостанавливается на 120 часов. За это время курдские формирования должны покинуть 30-километровую буферную зону, сдать тяжелое вооружение и ликвидировать укрепления. Министр иностранных дел Турции добавил, что речь не идет о режиме прекращения огня с курдскими формированиями.

Напомним, что операция «Источник мира» на северо-востоке Сирии началась на минувшей неделе. Анкара заявила, что ее целью является зачистка территории от курдских вооруженных формирований, в первую очередь — якобы «оппозиционных» «Сил демократической Сирии» (SDF), ранее пользовавшихся активной поддержкой со стороны США. Преимущественно курдские бандитские отряды вошли в этот район в ходе войны под предлогом борьбы с ИГ1 (запрещена в РФ) и начали наводить свои порядки в районе сирийско-турецкой границы, населенном арабами-суннитами, пишет «Газета.ру».

1 Организация запрещена на территории РФ.