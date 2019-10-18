Расследование ФАН о вмешательстве США в российские выборы представили в Госдуме

Федеральное агентство новостей представило на заседании думской комиссии свое расследование о вмешательстве США в российские выборы — фильм «Анатомия протеста».

Как пояснил в начале заседания глава комиссии Василий Пискарев, журналистов ведущих российских СМИ пригласили для участия в открытом совещании. Материалы медиа передадут в «органы, осуществляющие другой уровень проверок и расследований для принятия мер реагирования».

Работа по всему миру

Сотрудники посольства США организуют несанкционированные акции по всему миру. Такую информацию озвучил глава медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

«В ходе нашего журналистского расследования выяснилось, что граждане США на профессиональной основе вмешиваются в наши выборы не только виртуально, но и вполне реально, занимая должности в посольстве», — рассказал участник встречи.

Он обратил внимание, что информаторы ФАН в так называемом «Фонде борьбы с коррупцией» рассказали об участии американцев в подготовке митингов в Москве, в частности, речь шла о главе службы безопасности посольства США в Москве Стивене Секстоне.

По словам Столярчука, редакция Федерального агентства новостей решила проверить полученные данные и выявила следы деятельности этого человека в разных странах.

«Он работал и в Сербии, и в Южной Корее, и в России, и Туркменистане. Везде занимал одну и ту же должность — руководителя РСО бюро по безопасности. Фактически контролировал всю охрану посольства и все теневые проекты», — уточнил глава медиагруппы.

Рука профессионала

Представленная информация вызвала живой интерес членов комиссии. Так, заместитель председателя Николай Рыжак заявил о профессионализме Сектона.

«Создается впечатление, что мы имеем в данном случае дело не просто с тайным агентом, а это профессионал высокого уровня. В данном случае, совершенно отчетливо видна рука подготовленного человека, который активно работает и не только, видимо, с фондом Навального, но и с другими подрывными центрами», — заявил Рыжак.

Он также попросил уточнить, есть ли у агентства информация о принадлежности Секстоан к Госдепартаменту, ЦРУ или другим разведслужбам США.

«Такая информация у нас есть. Прежде всего, фотографии Стивена Секстона мы нашли на архивном сайте Госдепартамента США. Не много ни мало — на заседании департамента по дипломатической безопасности. Эта фотография была продемонстрирована в нашем расследовании. К ней есть надпись, где Секстон обозначен как агент при исполнении, занимающийся вербовкой кадров», — отметил Столярчук.

Есть основания полагать о связи Секстона с ЦРУ, уточнил он.

«Мы не можем говорить, что Стивен Секстон — это какая-то неизвестная личность. По нашему мнению, в американском посольстве ему могут подчиняться несколько сотен человек», — обратил внимание Столярчук.

Схемы по схеме

Внимание Пискарева, в свою очередь, привлекло наличие в фильме скриншота маршрута несанкционированного митинга в Москве 3 августа, который американское посольство в России ранее опубликовало в Twitter.

«Эта карта очень похожа на схемы, которые публиковало ФБК. Кроме того, мы нашли такие же объявления о митингах в Екатеринбурге. И эти статьи нас удивили еще больше, потому что все объявление на английском, но конкретно фраза «команда Навального» в скобках переводится на русский, а дальше детально описывается само мероприятие», — рассказал Столярчук.

Он также указал, что подобные объявления размещались RSO в Сербии или Южной Кореи — тем же подразделением, которым руководит Секстон в России — что говорит о его возможной причастности к работе по провокации митингов в других странах. По словам представителя СМИ, во всех случаях речь идет не о предостережении американских граждан, а подробной инструкции.

«Кроме того, на сайте Госдепартамента Секстон опубликовал подробный отчет о волнениях в Сеуле с детальным описанием того, что там происходило. И с описанием возможности перехода ненасильственных демонстраций в насильственный беспорядки», — привел пример участник встречи.

Без комментариев

Свой вопрос о расследовании задала и депутат Наталья Поклонская. Ее заинтересовало, пытались ли журналисты Федерального агентства новостей договориться на интервью с Секстоном.

«Мы не только пытались найти Стивена Секстона, мы еще и направили запросы в посольство США, в Государственный департамент, Министерство финансов. В настоящее время никакой связи. Ответа на запросы и информации о том, кто такой Стивен Секстон, как мы с ним можем встретиться или каких-то комментариев по поводу нашего расследования мы не получили», — поделился глава медиагруппы.

Самоотверженная работа ФАН

Члены комиссии также поблагодарили агентство за работу и заявили о готовности изучить материалы более подробно.

«Я хочу поблагодарить ФАН. Они самоотверженно проводят эту работу. Я сам в прошлом оперативник. Если на самом деле этот человек, которым вы занимаетесь — Стивен Секстон — на самом деле является этим агентом, мне кажется для комиссии это (повод для. — Прим. ФАН) прямого обращение к спецслужбам», — сказал депутат Адальби Шхагошев.

По его словам, необходимо разобраться, где на данный момент находится Секстон и какое отношение он имеет к ЦРУ.

«Я попросил бы материалы, имеющиеся у вас направить в комиссию для изучения. Нам тоже интересно, что это за загадочная фигура Секстон, что он здесь делал в период, когда у нас проходили несанкционированные митинги», — обратился к Столярчуку по итогам обсуждения расследования глава комиссии Пискарев.

Цензура со стороны Google и Facebook

Представителей Google и Facebook неоднократно приглашали принять участие в заседании комиссии в связи с нарушением российского выборного законодательства. Однако западные корпорации не разделяют стремления парламентариев наладить диалог.

Как оказалось, такая ситуация — не единственный повод для обсуждения работы интернет-гигантов. Несмотря на действующий в стране запрет, они осуществляют цензуру в российском сегменте Интернета, в том числе в отношении Федерального агентств новостей. Об этом в ходе заседания рассказал директор медиа Евгений Зубарев.

«Мы лидировали в Google News по освещению событий в Сирии, и из Google News был удален весь архив наших новостей с 2014 года. Никаких объяснений мы не получили», — рассказал представитель ФАН.

По его словам, ситуацию разрешить удалось. Тем не менее, уверенности в том, что она не повторится, у СМИ нет. Аналогичный инцидент произошел и с Facebook, отметил Зубарев.

«Цукерберг лишь в Конгрессе сказал, что забанил некие враждебные СМИ, имея в виду нас. Никаких объяснений от Facebook мы до сих пор не получили. Мы до сих пор там заблокированы. И мы сейчас с ним судимся в Калифорнийском суде только потому, что у Facebook здесь нет никаких представительств», — пояснил глава ФАН.

Он также призвал парламентариев обратить внимание на данную проблему и принять необходимые меры.