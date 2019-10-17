Боевики «Тахрир аш-Шам» в Сирии перебросили часть сил из Идлиба в Латакию

Дамаск, 17 октября. Не менее 500 террористов переброшены из сирийской провинции Идлиб в Латакию. На данном направлении сосредоточены уже 3,5 тысячи боевиков альянса «Тахрир Аш-Шам», сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

В Идлибской зоне деэскалации продолжается перегруппировка сил террористических организаций. По данным Центра по примирению, из района населенного пункта Джиср-эш-Шугур в Идлибе в район населенного пункта Кбана провинции Латакия были переброшены не менее 500 боевиков. При этом большая часть из них — выходцы из иностранных государств.

«К настоящему моменту на данном направлении сконцентрировано уже более 3,5 тысяч членов незаконных вооруженных формирований из состава террористической организации «Тахрир Аш-Шам», — говорится в сообщении ЦПВС.

Вечером в четверг сообщалось, что Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы обстреливают позиции радикалов альянса «Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба в предместьях города Кафр-Набель. Самолеты ВКС РФ также работают в воздушном пространстве на юге и совершили три боевых вылета над городом Кафр-Саджна, где нанесли точечные удары по опорным пунктам террористов в окрестностях города.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что подразделение САА и компетентные органы в сотрудничестве с мирными жителями обнаружили склад оружия, оставшийся от террористов в районе Аль-Ляджат на западе провинции Эс-Сувейда. Среди обнаруженного оружия были пулеметы ДШК, самодельные взрывные устройства, винтовки, 14 пулеметов, а также военная форма.