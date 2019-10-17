Курды согласились на объявленное США и Турцией прекращение огня на севере Сирии

Анкара, 17 октября. Курдские формирования, входящие в коалицию «Силы демократической Сирии», согласились на договоренность о прекращении огня, которая ранее была подписана вице-президентом США Майком Пенсом и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Главарь курдских формирований SDF Мазлум Абди сначала выступал против предложенных условий перемирия, но потом согласился. Он заявил, что курдские формирования принимают условия перемирия. Оно касается района между Рас-аль-Айном и Таль-Абьядом.

Согласно условиям договоренности, Турция приостанавливает операцию «Источник мира» на 120 часов. За это время курдские силы должны покинуть 30-километровую зону. Также они обязуются сдать тяжелое вооружение, а их укрепления должны быть уничтожены. Если курды нарушат условия соглашения, военная операция будет возобновлена.

Стоит отметить, что курдские главари пока не подтвердили готовность выполнять пункты про сдачу вооружения и ликвидацию укреплений.

Как напоминает «Газета.ru», на прошлой неделе Турция начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии, цель которой — очистка территории от вооруженных арабско-курдских формирований, а также ликвидация «террористических коридоров», ведущих на территорию Турции.

В годы войны на территории Сирийской Арабской Республики боевики SDF, которые активно сотрудничали с террористами запрещенной в РФ ИГИЛ1, захватили восточное побережье Евфрата, подвергая насилию и дискриминируя местное арабское население.

1 Организация запрещена на территории РФ.