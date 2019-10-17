Турция обсудит с РФ судьбу Манбиджа и Кобани на фоне приостановки операции против курдов

Анкара, 17 октября. Турция и Россия продолжат обсуждать судьбу сирийских городов Манбидж и Кобани, куда по договоренности с силами самообороны сирийских курдов вошла сирийская армия, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

В четверг по итогам переговоров вице-президента США Майка Пенса и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана была достигнута договоренность о прекращении огня в Сирии на 120 часов для отвода курдских бандформирований от границы с Турцией.

«Со вчерашнего дня в Кобани, Манбидж и другие регионы вошли силы режима вместе с Россией. По этим районам мы будем говорить с Россией. Эрдоган уже по телефону поговорил с (президентом РФ Владимиром) Путиным, детали будущих шагов они обсудили, российский президент пригласил нашего лидера в Сочи, там обсудим это более детально», — заявил турецкий министр журналистам.

Он уточнил, что зона безопасности на севере Сирии будет занимать 444 квадратных километра. Поскольку данная территория в настоящее время находится «в руках разных игроков», Анкара, по словам Чавушоглу, будет вести со всеми переговоры по созданию зоны безопасности.

Ранее Чавушоглу объяснил суть достигнутых с США договоренностей. По его словам, Турция приостанавливает операцию «Источник мира» на 120 часов «для того, чтобы Рабочая партия Курдистана и «Силы народной самообороны» (СНС) покинули [планируемую зону безопасности]». При этом он подчеркнул, что «это не является режимом прекращения огня». Курдские бандформирования сдадут тяжелое вооружение, а также будут уничтожены их укрепления.

Пенс, в свою очередь, сообщил, что Анкара согласилась не вести военных действий в сирийском городе Кобани (также известен как Айн-аль-Араб), расположенном на границе с Турцией.

Турция 9 октября начала на севере Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью операции является борьба с курдскими боевиками и террористами запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1, передавал RT.

Анкара намерена продвинуться на 30 километров вглубь сирийской территории и организовать на зачищенном от бандформирований пространстве зоны безопасности, куда можно будет переселить сирийских беженцев, наводнивших Турцию за годы конфликта в САР. Турция хочет обеспечить безопасность на границе и предотвратить прибытие новой волны мигрантов и без того переполненную беженцами Европу.

Напомним, некоторое время назад курдские террористы захватили часть сирийской территории под предлогом борьбы с ИГ1, хотя на самом деле войну с членами экстремистской организации вели войска САР при содействии российских военных. Курдские боевики не воевали против террористов ИГ, так как многие из них являются членами курдских вооруженных формирований. Действия курдских боевиков в Сирии способствовали созданию «спящих ячеек» ИГ.

Напомним, в первой половине дня четверга российские и сирийские военнослужащие вошли в Кобани. Ранее населенный пункт находился под контролем курдских формирований. Вечером подразделения САА вышли к границе с Турцией в районе Сук-эль-Халь к северу от города Кобани. Военнослужащие САА подняли национальный флаг на контрольно-пропускном пункте, который расположен на границе с Турцией.

1 Организация запрещена на территории РФ.