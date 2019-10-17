Расследование ФАН о вмешательстве в российские выборы представили в Госдуме. ФАН-ТВ

Комиссия Госдумы изучила расследования журналистов ФАН о вмешательстве в дела России.

Заседание Комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации прошло в Государственной Думе 17 октября.

Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев провел заседание. В ходе него свои доклады, в частности, представили Евгений Зубарев, гендиректор Федерального агентства новостей, входящего в медиагруппу «Патриот», Николай Столярчук, глава медиагруппы «Патриот», первый заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Сергей Кочетков, Ксения Федорова, руководитель Russia Today France.

СМИ представили результаты проведенных журналистских расследований, целью которых было проверить, подтвердить и доказать факты иностранного вмешательства в ходе выборов в Мосгордуму. Журналисты наглядно, с применением, как видеоматериала, так и документации, показали, что организация митингов, подготовка материалов, карт, инструкций, работа с молодежью проводятся под иностранным воздействием. При этом сценарии не сильно отличаются, методы зачастую используются одни и те же. В частности, было указано на сходство происходящего сейчас в Гонконге с митингами в Москве.

Особое внимание членов Комиссии привлекло расследование РИА ФАН в отношении спецагента ЦРУ Стивена Секстона, зарегистрированного, как сотрудник посольства США в Москве. За проведение этого расследования Федеральное агентство новостей лично поблагодарил депутат Госдумы, член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

«Приглашенные представители СМИ готовы представить Комиссии итоги своих расследований, они располагают конкретной информацией, свидетельствующей об иностранном вмешательстве в наши внутренние дела», — сказал Василий Пискарев, председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции.

«Наш информатор сообщил нам о человеке по имени Стивен Секстон, который несколько раз посещал ФБК, и особенно часто посещал его перед обысками. Мы сначала не поверили этой информации, начали заниматься этим вопросом. Мы не нашли никакой информации о Стивене Секстоне и его деятельности в России, это практически единственный сотрудник посольства, который для нас остался темной лошадкой, но провели расследование и выявили его деятельность по всему миру. Мы полагаем, что этой же деятельностью он занимался и в нашей стране. Об этом собственно мы и подготовили короткометражный фильм, просим посмотреть его», — заявил Николай Столярчук, глава медиагруппы «Патриот».