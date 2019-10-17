Турция обязалась защищать мирных жителей от курдов в буферной зоне на севере Сирии

Анкара, 17 октября. Власти Турции взяли на себя обязательство обеспечить безопасность жителей всех населенных пунктов в буферной зоне на севере Сирии, где проходила военная операция против боевиков-курдов. Об этом сообщается в совместном заявлении США и Турции.

В заявлении отмечается, что Турция и США поддерживают территориальную целостность Сирии и политический процесс урегулирования.

«Турецкая сторона выразила обязательство обеспечивать безопасность и благосостояние жителей всех населенных пунктов в зоне безопасности, контролируемой турецкими силами, и подтвердила, что будет максимально заботиться о том, чтобы не нанести вред гражданским лицам и гражданской инфраструктуре», — гласит текст заявления.

Ранее вице-президент США Майк Пенс выступил с заявлением по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он рассказал, что США и Турции удалось заключить соглашение, по которому военная операция Анкары на северо-востоке Сирии приостанавливается на 120 часов. За этот срок курдские вооруженные формирования должны покинуть тридцатикилометровую буферную зону на границе с Турцией, в противном случае, операция будет продолжена.

На прошлой неделе на северо-востоке Сирии началась операция «Источник мира», проводимая Вооруженными силами Турции, передавала «Газета.ру». Анкара заявила, что ее целью является зачистка территории от курдских вооруженных формирований, в первую очередь — «Сил демократической Сирии» (SDF), ранее пользовавшихся активной поддержкой со стороны США. Преимущественно курдские бандитские отряды вошли в этот район в ходе войны под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) и начали наводить свои порядки в районе сирийско-турецкой границы, населенном арабами-суннитами.

1 Организация запрещена на территории РФ.