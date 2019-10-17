Трамп обещал держать под стражей попавших в плен курдам боевиков ИГ

Вашингтон, 17 октября. Президент США Дональд Трамп прокомментировал достигнутые с Турцией договоренности о приостановке операции против курдских боевиков в Сирии, уточнив, что захваченные в зоне операции террористы группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) будут находиться под стражей.

В четверг по итогам переговоров вице-президента США Майка Пенса и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана была достигнута договоренность о прекращении огня в Сирии на 120 часов.

По словам Трампа, Вашингтон не рассчитывал на столь скорые договоренности с Анкарой. Он отметил, что это «великий день» и для Турции, и для США, и для американских партнеров. Как уточнил глава Белого дома, захваченные ранее в зоне операции Турции боевики ИГ1 будут находиться под стражей.

«Боевики ИГ, которых мы захватили (в зоне операции), будут под стражей, под строжайшим контролем. Мы получили (от договоренностей) все, что хотели, о чем мечтали», — отметил глава государства.

Турция 9 октября начала на севере Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью операции является борьба с курдскими боевиками и террористами ИГ, передавал RT.

Напомним, некоторое время назад курдские террористы захватили часть сирийской территории под предлогом борьбы с ИГ, хотя на самом деле войну с членами экстремистской организации вели войска САР при содействии российских военных. Курдские боевики не воевали против террористов ИГ, так как многие из них являются членами курдских вооруженных формирований. Действия курдских боевиков в Сирии способствовали созданию «спящих ячеек» ИГ.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, по данным Минобороны РФ, на территории, которую до ухода США контролировали так называемые «Демократические силы Сирии» (SDF), может находится до 14 тысяч пленных боевиков ИГ и в несколько раз больше членов их семей. Террористы сконцентрированы в нескольких концентрационных лагерях и тюрьмах и содержатся отдельно от своих родственников.

После начала турецкой военной операции «Источник мира» курдские боевики объявили, что прекращают охранять тюрьмы, где содержатся боевики ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.