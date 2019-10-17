МИД Турции прокомментировал приостановку операции против курдов в Сирии

Анкара, 17 октября. Достигнутое с США соглашение о приостановке операции «Источник мира» в Сирии нельзя расценивать, как прекращение огня с формированиями курдов, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы приостанавливаем операцию «Источник мира» на 120 часов для того, чтобы Рабочая партия Курдистана и «Силы народной самообороны» (СНС) покинули [планируемую зону безопасности]. Это не является режимом прекращения огня», — сказал Чавушоглу, выступая на пресс-конференции в Анкаре.

По его словам, Турция и США уже договорились, что курдские формирования сдадут тяжелое вооружение, а также будут уничтожены их укрепления. Турецкий министр подчеркнул, что это не означает, что армия Турции покинет зону боевых действий.

«Мы продолжим оставаться там», — добавил министр.

Чавушоглу добавил, что не исключает того что визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США состоится в обозримом будущем. По его словам, Анкара исходит из того, что приглашение Трампа остается в силе.

Напомним, что в ходе операции «Источник мира», стартовавшей 9 октября, Анкара намерена продвинуться на 30 километров вглубь сирийской территории и организовать на зачищенном от бандформирований пространстве зоны безопасности, куда можно будет переселить сирийских беженцев, наводнивших Турцию за годы конфликта в САР. Турция хочет обеспечить безопасность на границе и предотвратить прибытие новой волны мигрантов в и без того переполненную беженцами Европу.

Операция, которую проводит Турция, носит антитеррористический характер. Отряды запрещенной и признанной террористической в Турции «Рабочей партии Курдистана», а также иные находящиеся в обозначенном приграничном районе арабо-курдские банды — источник проблем для Турции.