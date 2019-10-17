МИД Турции заявил, что курдские боевики покинут северные районы Сирии без вооружения

Анкара, 17 октября. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что курдские боевики должны покинуть северо-восточные районы Сирии без тяжелого вооружения и техники.

В Анкаре состоялись переговоры с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и вице-президента США Майка Пенса, по итогам которых турецкая сторона объявила о временном прекращении антитеррористической операции против курдских боевиков на севере Сирии.

По словам Чавушоглу, временная приостановка антитеррористической операции в Сирии не является перемирием с курдскими боевиками. Он также добавил, что в течение 120 часов курдские боевики должны покинуть приграничные с Турцией районы Сирии.

При этом в ходе переговоров США приняли условия Анкары, согласно которым курдские боевики должны покинуть планируемую зону безопасности на сирийско-турецкой границе без тяжелого вооружения и военной техники.

Чавушоглу подчеркнул, что после ухода курдских боевиков из северных районов Сирии Анкара прекратит свою антитеррористическую операцию.

«США приняли наши условия. Мы достигли договоренностей о сдаче тяжелого вооружения курдами и о разрушении их фортификационных сооружений. Зона безопасности будет контролироваться Вооруженными силами Турции. Тяжелое оружие будет изъято», — пояснил министр.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале антитеррористической операции против курдских боевиков в северных районах Сирии. В ходе операции Анкара планирует создать зону безопасности в приграничных с Турцией сирийских районах, а также взять под свой контроль трассу М-4, которая служит коридором для террористических формирований.

Операция Анкары направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). При этом курдские боевики никогда не принимали участия в боевых столкновениях с террористами ИГ, так как многие из них являются членами курдских вооруженных формирований. Стоит отметить, что вся деятельность курдских боевиков на территории Сирии способствовала созданию «спящих ячеек» ИГ, члены которых готовы в любой момент начать масштабные боевые действия на территории САР.

Антитеррористическая операция Анкары вызвала серьезный кризис в отношениях между Турцией и США. 11 октября Пентагон призвал власти Турции прекратить военную операцию в северных районах Сирии, а Белый дом пригрозил Турции введением санкций.

15 октября президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Турции из-за антитеррористической операции в Сирии, однако турецкие власти заявили, что Анкара продолжит военную операцию против курдских террористов, несмотря на санкционное давление США.

1 Организация запрещена на территории РФ.