Регионы поделились успешной реализацией нацпроектов. ФАН-ТВ

В столице прошло восьмое заседание Совета руководителей представительств регионов при президенте и правительстве Российской Федерации.

В мае 2018 года Владимир Путин подписал указ о развитии страны до 2024 года. Новые проекты федерального масштаба разработаны по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост».

«Нацпроекты в целом, в стране и у нас в республике набирают оборот. Сегодня, конечно, у многих есть критические замечания к этому, есть некоторые риски недостижения целей национального проекта. Но, я думаю, что этот год — это как раз стартовый год по реализации стартовых проектов, и он, конечно, характерен многими организационными сложностями, которые успешно в принципе решены», — говорит Андрей Федотов, постпред республики Саха (Якутия) при президенте РФ.

В ходе мероприятия были представлены успешные региональные практики реализации нацпроектов.

«Мы сегодня решаем вопросы по модернизации наших аэропортов, это в рамках комплексного развития магистральной инфраструктуры, четыре аэропорта у нас уже в стадии реконструкции»,— продолжает Андрей Федотов.

Реализация национальных проектов позволит обеспечить россиян лучшим здравоохранением, образованием, повысит доходы и продолжительность жизни. На эти проекты за пять лет планируют потратить более 25 триллионов рублей. Сейчас бюджет делится между региональным и федеральным 50 на 50.