Трамп отказался вводить санкции против Турции и назвал Эрдогана своим другом

Вашингтон, 17 октября. Президент США Дональд Трамп назвал своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана другом и подчеркнул, что новые санкции против Анкары не понадобятся. Такое решение было принято после договоренности о прекращении огня в Сирии и отводе курдских террористов.

«Санкции не понадобятся, поскольку Турция делает то, что она делает», — заявил Трамп журналистам в Техасе.

При этом глава Белого дома добавил, что Эрдоган — его друг, и он уверен, что у Вашингтона не «возникло проблем» с Анкарой.

«Он поступил правильно, и я действительно ценю это», — отметил Трамп.

По его словам, в ноябре глава Турции приедет с официальным визитом в США. Напомним, ранее переговоры двух президентов оказались под угрозой срыва из-за начавшейся контртеррористической операции Турции на севере Сирии.

«Я не думал, что все получится так быстро, я не думал, что все получится так хорошо. Это великий день для США, это великий день для Турции, это великий день для наших партнеров…, великий день для курдов, и это также великий день для всей цивилизации», — заявил Трамп.

Ранее в четверг стало известно о переговорах вице-президента США Майка Пенса с Эрдоганом. Итогом беседы стала договоренность о прекращении огня в Сирии. Турция прекратит огонь для того, чтобы предоставить курдским бандформированиям возможность выйти в зону безопасности в течение 120 часов. США будут способствовать отводу курдских формирований.

Анкара в свою очередь предупредила, что перемирие заключено на 120 часов, чтобы курдские боевики отошли из планируемой 30-километровой зоны. Если курды не отойдут, Турция продолжит операцию до полного отвода бандформирований.

Пенс также пообещал, что Вашингтон не станет вводить ранее анонсированные санкции против Турции.

Турция 9 октября начала на севере Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью операции является борьба с курдскими боевиками и террористами «Исламского государства»1 (группировка запрещена в РФ), передавал RT.

Напомним, некоторое время назад курдские террористы захватили часть сирийской территории под предлогом борьбы с ИГ1, хотя на самом деле войну с членами экстремистской организации вели войска САР при содействии российских военных. Курдские боевики не воевали против террористов ИГ, так как многие из них являются членами курдских вооруженных формирований. Действия курдских боевиков в Сирии способствовали созданию «спящих ячеек» ИГ.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил главам Госдепартамента и Минфина вводить санкции против лиц, «препятствующих прекращению боевых действий на севере Сирии», сообщала «Газета.ру». Трамп также подписал исполнительный указ о введении санкций против Турции в связи с проведением военной операции Анкары в Сирии.

Позднее стало известно, что Канада вслед за европейскими странами заявила о прекращении поставок вооружений Турции. Экспорт оружия в Турцию также приостановили Италия, Франция, Нидерланды, Норвегия, Германия и Финляндия.

В среду глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция ответит на санкции со стороны США.

1 Организация запрещена на территории РФ.