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Трамп отказался вводить санкции против Турции и назвал Эрдогана своим другом

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Трамп отказался вводить санкции против Турции и назвал Эрдогана своим другом

Вашингтон, 17 октября. Президент США Дональд Трамп назвал своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана другом и подчеркнул, что новые санкции против Анкары не понадобятся. Такое решение было принято после договоренности о прекращении огня в Сирии и отводе курдских террористов.

«Санкции не понадобятся, поскольку Турция делает то, что она делает», — заявил Трамп журналистам в Техасе.

При этом глава Белого дома добавил, что Эрдоган — его друг, и он уверен, что у Вашингтона не «возникло проблем» с Анкарой. 

«Он поступил правильно, и я действительно ценю это», — отметил Трамп.

По его словам, в ноябре глава Турции приедет с официальным визитом в США. Напомним, ранее переговоры двух президентов оказались под угрозой срыва из-за начавшейся контртеррористической операции Турции на севере Сирии. 

«Я не думал, что все получится так быстро, я не думал, что все получится так хорошо. Это великий день для США, это великий день для Турции, это великий день для наших партнеров…, великий день для курдов, и это также великий день для всей цивилизации», — заявил Трамп.

Трамп отказался вводить санкции против Турции и назвал Эрдогана своим другом

Ранее в четверг стало известно о переговорах вице-президента США Майка Пенса с Эрдоганом. Итогом беседы стала договоренность о прекращении огня в Сирии. Турция прекратит огонь для того, чтобы предоставить курдским бандформированиям возможность выйти в зону безопасности в течение 120 часов. США будут способствовать отводу курдских формирований.

Анкара в свою очередь предупредила, что перемирие заключено на 120 часов, чтобы курдские боевики отошли из планируемой 30-километровой зоны. Если курды не отойдут, Турция продолжит операцию до полного отвода бандформирований.

Пенс также пообещал, что Вашингтон не станет вводить ранее анонсированные санкции против Турции.

Трамп отказался вводить санкции против Турции и назвал Эрдогана своим другом

Турция 9 октября начала на севере Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью операции является борьба с курдскими боевиками и террористами «Исламского государства»1 (группировка запрещена в РФ), передавал RT

Напомним, некоторое время назад курдские террористы захватили часть сирийской территории под предлогом борьбы с ИГ1, хотя на самом деле войну с членами экстремистской организации вели войска САР при содействии российских военных. Курдские боевики не воевали против террористов ИГ, так как многие из них являются членами курдских вооруженных формирований. Действия курдских боевиков в Сирии способствовали созданию «спящих ячеек» ИГ.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил главам Госдепартамента и Минфина вводить санкции против лиц, «препятствующих прекращению боевых действий на севере Сирии», сообщала «Газета.ру». Трамп также подписал исполнительный указ о введении санкций против Турции в связи с проведением военной операции Анкары в Сирии.

Позднее стало известно, что Канада вслед за европейскими странами заявила о прекращении поставок вооружений Турции. Экспорт оружия в Турцию также приостановили Италия, Франция, Нидерланды, Норвегия, Германия и Финляндия.

В среду глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция ответит на санкции со стороны США.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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