Верховная рада намерена заняться «возвращением Кубани»

Киев, 17 октября. Межфракционное объединение было создано в Верховной раде Украины для разработки политики возвращения «в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев» Кубани. Об этом сообщает депутат парламента, член фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«Наша задача — разработка политики по возвращению в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев. В первую очередь займемся Кубанью. Но и другие регионы, в которых проживают компактно украинцы, тоже будут находится под нашим вниманием», — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

На момент создания данного объединения в него входило 13 депутатов Рады.

Верховная рада Украины неоднократно поднимала вопрос о «возвращении» принадлежащей России Кубани. Губернатор Краснодарского края уже предложил отправить на Украину «партию учебников по истории и географии для восполнения пробела в знаниях», а также посоветовал Киеву «не дразнить казачество, которое всегда защищало Кубань как часть российской земли».

Кубань – это историко-географический регион на территории Российской Федерации. Она была присоединена к России в 1783 году после ликвидации Крымского ханства. По указу Екатерины II, земли были переданы в дар казакам. Сейчас на его территории располагаются Краснодарский край, всю Республика Адыгея, часть Ставропольского края и Ростовской области.