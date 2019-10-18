Сирия, 18 октября. Боевики ИГ1 бегут в Иракский Курдистан. операция «Источник мира» остановлена на 120 часов. В Ракке международная коалиция разрушает свои бывшие военные базы. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят точечные удары по укреплениям альянса «Тахрир аш-Шам» и союзных им боевиков «Исламской партии Туркестана» на востоке Латакии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают линии обороны джихадистов альянса «Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба ив Алеппо, у города Манбидж установили три новых контрольно-пропускных пункта, направили подкрепление в Латакию.

«Исламское государство1»: потеряло несколько человек, нейтрализованных на севере Ирака пограничными войсками.

Курдские вооруженные группировки: столкнулись с протурецкими бойцами на севере Алеппо, потеряли шесть человек в Ракке и обвиняются в попытке подрыва в городе Аль-Баб, в Хасаке потеряли четыре бронированных автомобиля и склады с боеприпасами, наряду с несколькими поселками у Рас-аль-Айна и путями снабжения.

ВС Турции и союзные силы: в Хасаке уничтожили курдский бронированный автомобиль и заняли еще ряд поселений у Рас-аль-Айна и отрезали пути снабжения курдских боевиков, в Ракке в столкновении с отрядами курдских радикалов потеряли семь человек, позднее объявили о ликвидации 673 террористов с начала операции на севере Сирии, на севере Алеппо обменялись с SDF ударами.

Международная коалиция: направила делегацию в Анкару для переговоров с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Провинция Латакия

ВКС РФ совершили боевой вылет в район города Кабана, расположенного на ключевой высоте Курдских гор на северо-востоке провинции, о чем пишет медиаресурс Masar Press Net. Самолеты сбросили бомбы на укрепления террористов альянса «Тахрир аш-Шам» и союзных им боевиков «Исламской партии Туркестана» (обе организации запрещены в РФ как террористические). Согласно местным источникам агентства 7AL Net, сирийская армия доставила военную колонну подкрепления к Кабане и в район Туркоманских гор, где начата операция против джихадистов.

Провинция Алеппо

Сирийская арабская армия (САА) с союзными силами заняла утром поселок Шуюх-Тахтани, как сообщает новостной портал Rojava Network. Далее САА развернула свои позиции в городе Кобани (Айн-аль-Араб), который покинули радикалы SDF. Как сообщает новостное агентство Euphrates Post, местные сжигали на улице портреты Абдуллы Оджалана – главы террористической организации «Рабочая партия Курдистана». В Манбидже САА установила 3 новых блокпоста на въездах в город.

К югу от города Азаз отмечались столкновения между радикалами «Демократических сил Сирии» (SDF) и протурецкими ополченцами. Близ деревни Мараназ, где расположены курдские опорные пункты, стороны обстреляли друг друга из артиллерии, о чем также сообщает медиаресурс Rojava Network.

Во второй половине дня отряды правительственных сил также вели огонь из тяжелой артиллерии по укрытиям отдельных групп боевиков «Тахрир аш-Шам» в районе гор Мареа и их окрестностях, как сообщило новостное агентство Masar Press Net.

Сотрудники службы внутренней безопасности обезвредили взрывное устройство, оставленное на обочине дороги в жилом квартале города Аль-Баб, о чем сообщает новостной портал Masar Press Nwt. Наиболее вероятно, что организаторами неудавшейся попытки подрыва выступили курдские боевики из числа «Демократических сил Сирии» (SDF).

Провинция Даръа

Филиал Сирийского Арабского Красного Полумесяца (SARC) в Даръа отчитался о проделанной в провинции работе по проведению гуманитарных акций. Сегодня волонтеры организации доставили 2200 продовольственных индивидуальных пакета в поселки Тайбе и Сайда на востоке провинции. Глава отделения Красного Полумесяца Ахмад аль-Масалмех в интервью порталу SANA рассказал, что они доставили помощь почти для 4500 семей провинции, для чего потребовалось семь грузовиков.

Как передает медиаресурс Step News, в другой части провинции, городе Джассим неизвестные убили доктора Надера Аль-Халки, брата бывшего премьер-министра Ваэля аль-Халки. Ранее неизвестные также убили по дороге из города Тафас полевого командира Асада Харири - члена ливанского ополчения «Хезболла», которое выступает в гражданском конфликте в Сирии на стороне правительства. Напомним, что с лета этого года в провинции участились случаи нападений на представителей официальной власти и бывших членов вооруженной оппозиции, которые в 2018 году пошли на соглашение с Дамаском и подписали перемирие.

Провинция Идлиб

Подразделения сирийской армии ведут обстрел из средней и тяжелой артиллерии по позициям радикалов альянса «Тахрир аш-Шам» в предместьях городов Маарет-Хурма, Кафр-Саджна и Кафр-Набель, как сообщает источник в сети Twitter Nedal Al Amari. Обстрел ведет в ответ на провокации со стороны джихадистов. Боевики уничтожили ракетную позицию сирийской армии в районе поселка Аз-Захра, о чем передает медиаресурс Step News.

Самолеты ВКС РФ работают на юге провинции. Утром боевой вылет российской авиации был совершён в район деревни Ракая, где с воздуха были сброшены бомбы на опорные пункты радикалов, как передает новостное агентство Baladi News. Информация о потерях боевиков в живой силе пока что уточняется. Источник в сети Twitter (@aboalnoor14) сообщает, что в провинцию прибыло крупное военное подкрепление для САА, которая готовит новую операцию против боевиков на юге провинции.

В административной столице провинции прошел митинг против боевиков альянса «Тахрир аш-Шам» и его Абу Мухаммад аль-Джулани, о чем сообщает медиаресурс Akhbar.

Провинция Ракка

В первой половине дня протурецкие силы взяли дервени Киндаш, Катрана, Шувейха и Аль-Дакна. Турецкая артиллерия обстреляла окрестности Айн-Иссы, где укрываются отдельные отряды «Демократических сил Сирии» (SDF). Близ деревни Кандали к западу от Тель-Абъяда курды понесли потери в столкновении с отрядом военнослужащих. Семь турецких солдат были убиты, еще несколько получили ранения.

Во второй половине дня силы турецкой армии совместно с лояльным ополчением вошли в поселок Аш-Шарият, как передает Twitter-канал Bar Pnar Harekat. По данным подконтрольных «Демократическим силами» ресурсов, за прошедшие 24 часа в боях SDF потеряли 20 боевиков, еще 48 были ранены, как передает новостное агентство ANHA. Портал Euphrates Post, дополняет, что еще около 40 боевиков добровольно сдались армии Турции.

Международная коалиция, возглавляемая США, вывела свои силы из городов Ракка и Ат-Табка, и с территорий завода Lafarge Cement. Позднее, несколько истребителей ВВС коалиции нанесли по заводу авиаудары. Подобным образом коалиция поступила с военной базой в Алеппо близ Кобани, на нее были сброшены бомбы после эвакуации персонала. Предположительная цель авиаударов коалиции – скрыть следы совершенных в Сирии преступлений.

На севере правительственные силы САР стягивают танки к лагерю для перемещенных лиц в районе города Айн-Исса. На прошлой неделе из этого лагеря, охраняемого курдскими радикалами, смогли бежать около семи сотен человек из числа террористов «Исламского государства» и членов их семьи. Причины, по которой САА перебрасывает танки к лагерю, пока неизвестна, как передает новостное агентство Anna News.

Позднее курдские боевики не пропустили колонну САА и союзных сил в город Ракка, как передало агентство Anna News. На въезде у Ат-Табки курды перекрыли конвою дорогу. Напомним, что по условиям соглашения между правительственными войсками САР и «Демократическими силами Сирии», правительственная армия должна была войти в ключевые города под контролем курдских боевиков для защиты мирного населения, однако, курды нарушили соглашение, которое просили у Дамаска сами.

Как передает агентство ТАСС, в столице Турции городе Анкара прошла встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и вице-президента США Майкла Пенса. В ходе переговоров, которые длились полтора часа, было достигнуто соглашение, согласно которому Турция на 120 часов приостанавливает на севере Сирии проведение своей контртеррористической операции «Источник мира», для того чтобы курдские боевики отошли из планируемой тридцатикилометровой «безопасной зоны». Если курды не отойдут - Анкара оставляет за собой право продолжить операцию до полного отвода бандформирований.

Провинция Хасака

Утром ВВС Турции нанесли удары по курдским укрепления у деревни Аль-Ахрас. Позднее протурецкие силы заявили о своих успехах в районах трассы М-4, где им удалось взять несколько складов боеприпасов «демократических сил». В поселке Алия турецкая армия захватила бункер SDF и взяла в плен несколько боевиков и четыре бронированных автомобиля американского производства.

По информации Twitter-канала (@human isa), Хавал Алави - высокопоставленный полевой командир военного крыла SDF, был ликвидирован протурецкими ополченцами во время боев в предместьях Рас-аль-Айна. Общее количество нейтрализованных в ходе операции «Источник мира» курдских террористов достигло 702-х, о чем сообщает Министерство обороны Турции.

Во второй половине дня курды отступили из поселков Шатах, Аль-Бакра, Тель-Джаммах и Тель-Атташ, передает портал Step News. Еще один бронетранспортер курдских радикалов SDF был подорван ракетным снарядов под Рас-аль-Айном. Турецкая армия заняла половину города и отрезала курдов от путей снабжения, перекрыв трассу, ведующую в город Хасака. Операцию поддерживают с воздуха самолеты ВВС Турции, обстреливающие опорные пункты курдских террористов.

Поступили сообщения о столкновениях союзных сил армии Турции и отрядов SDF в районе поселка Тель-Тамр и Камышлы, согласно данным медиаресурса Rudaw.

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) вышли к границе с Турцией в районе Сук-эль-Халь к северу от города Кобани, который расположен на восточном берегу Евфрата, о чем сообщает telegram-канал «Вестник Дамаска». Военнослужащие подняли национальный флаг на блокпосте на границе с Турцией.

Ирак

По информации агентства РИА Новости, в Ираке на границе был задержан ряд боевиков «Исламского государства», бегущих через сирийскую границу в соседние страны из зон контроля курдских радикалов SDF. Иракский министр обороны Наджах Аш-Шамри заявил о задержании нескольких из них на границе. Деталей самого задержания не приводится. Министр подчеркнул, что незаконно проникших на территорию Ирака продолжат преследовать, а для предотвращения подобных инцидентов охрану границ усилили. Отметим, что заключенные, бегущие из тюрем SDF в Ракке и Хасаке, главным образом, стремятся в Ирак, где распложены значительные силы «спящих ячеек» организации. По неподтвержденным данным, курдские радикалы преднамеренно выпускают террористов из своих тюрем.

1 Организация запрещена на территории РФ.