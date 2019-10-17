Турция не будет вести военные действия в сирийском Кобани, сообщил Пенс

Вашингтон, 17 октября. Анкара согласилась не вести военных действий в сирийском городе Кобани (также известен как Айн-аль-Араб), расположенном на границе с Турцией, сообщил журналистам вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом

Ранее сообщалось, что Пенс и Эрдоган договорились о прекращении огня в Сирии. Турция прекратит огонь для того, чтобы предоставить курдским бандформированиям возможность выйти в зону безопасности в течение 120 часов. США будут способствовать отводу курдских формирований.

Анкара в свою очередь предупредила, что перемирие заключено на 120 часов, чтобы курдские боевики отошли из планируемой 30-километровой зоны. Если курды не отойдут, Турция продолжит операцию до полного отвода бандформирований.

В первой половине дня четверга российские и сирийские военнослужащие вошли в Кобани. Ранее населенный пункт находился под контролем курдских формирований. Момент прибытия сил Сирийской арабской армии (САА) в город попал на видео.

Вечером подразделения САА вышли к границе с Турцией в районе Сук-эль-Халь к северу от города Кобани. Военнослужащие САА подняли национальный флаг на контрольно-пропускном пункте, который расположен на границе с Турцией. В ближайшее время подразделения САА будут размещены на других участках границы с Турцией и Ираком. Войска Сирии займут эти приграничные районы впервые с 2012 года.

Эрдоган объявил о начале антитеррористической операции против курдских боевиков «Источник мира» 9 октября, сообщает «Газета.ру». В рамках операции Анкара планирует создать зону безопасности в приграничном с Турцией сирийском регионе. Кроме того, турецкие военные планируют взять под свой контроль трассу М-4, которая служит коридором для террористических формирований.

Операция Турции направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег реки Евфрат под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России). При этом курдские боевики не принимали участия в боевых действиях против террористов ИГ, так как многие из них являются членами курдских вооруженных формирований. Деятельность курдских террористов в Сирии способствовала созданию «спящих ячеек» ИГ, члены которых готовы в любой момент возобновить масштабные боевые действия на территории САР.

США вывели из северных районов Сирии своих военнослужащих. 15 октября американские военные покинули две свои базы в районе сирийского Манбиджа и отправились к границе с Ираком.

1 Организация запрещена на территории РФ.