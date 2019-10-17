Более 700 боевиков-курдов были нейтрализованы в ходе операции Турции в Сирии

Анкара, 17 октября. Турецкие силы нейтрализовали 702 курдских террориста в ходе военной операции на северо-востоке Сирии, сообщает министерство обороны Турции. Ранее сообщалось о «673 нейтрализованных террористах».

«Общее число террористов РПК/PYD-YPG (Рабочей партии Курдистана/ сирийской курдской партии «Демократический союз» – сил самообороны сирийских курдов), которые были нейтрализованы в ходе операции «Источник мира», достигло 702», — говорится в сообщении военного ведомства Турции.

Напомним, на прошлой неделе Турция объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира» на севере Сирии. В Анкаре заявили, что действия направлены против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с членами «Исламского государства»1 (террористическая организация запрещена в России).

Сообщалось, что курдские вооруженные формирования оказывали помощь членам ИГ1, доставляя их на американские базы.

Турецкие власти рассчитывают создать зону безопасности на границе с Сирией, а также заблокировать трассу М-4, которой пользуются террористы для передвижения и доставки оружия.

По итогам прошедшей в этот четверг встречи турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с вице-президентом США Майклом Пенсом, Анкара и Вашингтон договорились о пятидневном перемирии между турецкими войсками и курдскими боевиками. Курдские формирования получат 120 часов, чтобы отойти из планируемой 30-километровой зоны. Если курды нарушат договоренности, операция будет продолжена.

1 Организация запрещена на территории РФ.